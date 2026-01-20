Anul 2026 ar putea fi un moment de cotitură pentru OpenAI: Producătorul ChatGPT pregătește lansarea primului său dispozitiv hardware, după un an de speculații

OpenAI ar putea lansa primul său dispozitiv hardware în a doua jumătate a anului 2026, potrivit unei declarații făcute pentru Axios de Chris Lehane, șeful departamentului de politici publice al companiei.

Este pentru prima dată când un reprezentant al OpenAI oferă un orizont de timp clar pentru un proiect despre care CEO-ul Sam Altman vorbește de peste un an.

Declarația confirmă că dezvoltarea unui produs hardware se află într-un stadiu avansat, însă fără a oferi detalii concrete privind forma, funcționalitatea sau momentul exact al lansării comerciale.

Un proiect discutat public, dar ținut sub tăcere

Sam Altman a sugerat în mod repetat că OpenAI lucrează la un dispozitiv dedicat inteligenței artificiale, în special după achiziția, în 2025, a companiei de design fondate de Jony Ive, fostul șef de design al Apple. Tranzacția a alimentat speculațiile privind intenția OpenAI de a intra direct pe piața hardware, însă până acum nu au fost comunicate informații oficiale despre produs.

Surse din industrie au relatat anterior că OpenAI ar testa prototipuri de dispozitive de dimensiuni mici, fără ecran. Altman a descris în trecut viitorul produs ca fiind mai „liniștit” și mai „pașnic” decât smartphone-urile actuale, sugerând o experiență mai simplă și mai puțin intruzivă pentru utilizatori.

Fără confirmări privind forma sau funcțiile

Chris Lehane a evitat să confirme aceste informații, refuzând să precizeze dacă dispozitivul va fi purtabil, audio sau va lua forma unui obiect complet nou. El a subliniat că OpenAI nu este pregătită să ofere detalii despre design sau funcționalitate.

De asemenea, Lehane nu a garantat că produsul va ajunge pe piață chiar în 2026, menționând că acesta este scenariul „cel mai probabil”, dar că calendarul final depinde de evoluția tehnologică și de ritmul dezvoltării interne.

„Avem în vedere ceva spre finalul anului 2026”, a declarat el, fără a oferi un angajament ferm privind lansarea comercială.

Posibil impact asupra industriei

Intrarea OpenAI pe piața dispozitivelor hardware ar putea avea implicații semnificative pentru industria tehnologică, în special dacă produsul va propune o alternativă la ecosistemele actuale dominate de smartphone-uri și ecrane. Rămâne însă neclar dacă acest dispozitiv va fi destinat publicului larg sau va avea inițial un rol experimental.

Până la o prezentare oficială, proiectul rămâne unul dintre cele mai atent urmărite demersuri ale OpenAI, pe fondul eforturilor companiei de a-și extinde prezența dincolo de software și servicii bazate pe inteligență artificială.