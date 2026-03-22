Ideea clasică de smartphone — cu ecran principal, aplicații și App Store — ar putea deveni învechită mai repede decât credem. Cel puțin aceasta este viziunea lui Carl Pei, cofondator și CEO al Nothing, care spune deschis că viitorul nu mai aparține aplicațiilor, ci agenților AI.

Declarațiile au fost făcute la conferința SXSW din Austin, unde Pei a schițat un scenariu radical diferit față de modul în care folosim astăzi telefoanele.

„În ceea ce privește AI-ul în software, cred că oamenii ar trebui să înțeleagă că aplicațiile vor dispărea”, a spus el. „Așadar, dacă ești fondator sau startup și valoarea ta principală stă într-o aplicație, acest lucru va fi perturbat, fie că îți place sau nu.”

De la aplicații la intenții

În viziunea lui Pei, problema nu este lipsa tehnologiei, ci faptul că modul în care interacționăm cu dispozitivele a rămas blocat în trecut.

„Modul actual în care folosim telefoanele este foarte învechit. Este pre-iPhone… existau Palm Pilots și PDA-uri pe vremuri. Iar dacă te gândești la experiența utilizatorului, este încă foarte similară”, a explicat el.

Pe scurt: aceleași ecrane, aceleași aplicații, același model de navigare. De aproape 20 de ani.

În realitate, spune Pei, utilizatorii nu vor aplicații. Vor rezultate. Vor să își rezolve rapid intențiile — fără pași inutili.

Exemplul pe care îl dă este banal, dar relevant: o simplă ieșire la cafea.

„Este foarte greu să faci lucruri pe telefon. Să zicem că vrei să ieși la o cafea. Asta e o intenție. Dar pentru a o realiza, trebuie să treci prin foarte mulți pași și aplicații. Probabil ai nevoie de patru aplicații — una de mesagerie, hărți, Uber, calendar.”

Smartphone-ul care „știe” înainte să ceri

De aici apare ideea unui dispozitiv „AI-first”, despre care Nothing vorbește deja de ceva timp. Conceptul a fost suficient de convingător încât compania să atragă anul trecut o rundă de finanțare Series C de 200 de milioane de dolari, potrivit TechCrunch.

La SXSW, Pei a detaliat cum ar putea evolua această direcție.

Prima etapă este deja vizibilă: funcții AI care execută comenzi în locul utilizatorului — rezervări, căutări, organizare. Dar, în opinia lui, acest nivel este „super plictisitor”.

Adevărata schimbare vine mai târziu.

„Cred că devine și mai puternic atunci când începe să îți ofere sugestii; nu mai trebuie să vii tu cu ideea… când sistemul ne cunoaște atât de bine, va veni cu lucruri pe care nici măcar nu știam că ni le dorim”, a spus Pei.

El compară această direcție cu funcții deja existente, precum memoria ChatGPT, dar duse la un nivel mult mai profund — unul în care dispozitivul învață comportamente, obiceiuri și obiective pe termen lung.

De exemplu, dacă vrei să fii mai sănătos, telefonul nu doar că îți va aminti, ci va interveni activ: sugestii, recomandări, poate chiar acțiuni automate.

Fără aplicații, fără meniuri

În această logică, interfața clasică — bazată pe aplicații — devine inutilă.

„Cred că viitorul smartphone-urilor sau al sistemelor de operare ar trebui să fie: ‘te cunosc foarte bine și, dacă îți înțeleg intenția, fac lucrurile pentru tine’, în loc să navighezi manual prin aplicații.”

„Ar trebui să facă totul prin AI”, a adăugat el.

Mai mult, Pei spune că nici ideea ca AI-ul să folosească aplicațiile „ca un om” nu este sustenabilă.

„Asta nu este viitorul. Viitorul nu înseamnă ca agentul să folosească o interfață pentru oameni. Trebuie să creezi o interfață pentru agent. Cred că aceasta este abordarea cu adevărat pregătită pentru viitor.”

Aplicațiile nu dispar mâine

Chiar dacă discursul este radical, CEO-ul Nothing nu spune că schimbarea va avea loc peste noapte.

Aplicațiile vor continua să existe o perioadă. Inclusiv în ecosistemul Nothing, unde utilizatorii pot deja să creeze mini-aplicații prin așa-numitul „vibe coding”.

Însă direcția este clară: pe termen lung, AI-ul trebuie să poată interacționa direct cu serviciile digitale, fără fricțiuni și fără a „simula” gesturi umane precum apăsarea pe ecran sau navigarea prin meniuri.

Iar dacă această tranziție va avea loc așa cum o vede Carl Pei, smartphone-ul ar putea deveni, pentru prima dată după două decenii, cu adevărat diferit.