Apple încearcă ceva ce, până nu demult, părea puțin probabil: un laptop accesibil. Compania a lansat MacBook Neo, un model de 599 de dolari, intrând direct în competiție cu laptopurile Windows și Chromebookurile din segmentul de buget.

În paralel, strategia Apple nu se oprește la produse mai ieftine. Din contră, compania pregătește și o extindere în zona opusă a pieței, cu dispozitive din categoria „Ultra”, adică modele plasate deasupra actualelor vârfuri de gamă.

MacBook Neo, un produs neobișnuit pentru Apple

Pentru Apple, un laptop de 599 de dolari reprezintă un pas destul de neobișnuit. În urmă cu câțiva ani, un astfel de produs ar fi fost aproape imposibil de construit.

Mai multe schimbări tehnologice au făcut însă posibil proiectul. Noile metode de fabricație au redus costul carcaselor din aluminiu, iar cipul A18 Pro, folosit inițial pe iPhone 16, a devenit suficient de ieftin pentru a fi produs la scară mare. În același timp, macOS a fost redesenat treptat, cu mai multă culoare și o identitate vizuală mai pronunțată, ceea ce ar putea face platforma mai atractivă pentru utilizatorii tineri.

Există însă și un alt motiv important. Tranziția de la procesoarele Intel la Apple Silicon a schimbat radical ecuația costurilor. Construirea unui laptop Apple de 599 de dolari ar fi fost extrem de dificilă în era Intel, însă arhitectura ARM folosită de Apple astăzi a făcut proiectul mult mai realist.

O diferență de preț mult mai mare decât în alte produse Apple

MacBook Neo nu este singurul produs „accesibil” din portofoliul companiei, dar diferența de preț față de nivelul următor este mult mai mare decât în alte categorii.

Laptopul este cu 45% mai ieftin — aproximativ 500 de dolari — decât MacBook Air. În alte linii de produse Apple, diferențele sunt mult mai mici: Apple Watch SE costă cu aproximativ 150 de dolari (38%) mai puțin decât Apple Watch Series 11, iar iPhone 17e este cu 200 de dolari (25%) mai ieftin decât iPhone 17.

MacBook Neo rămâne însă un caz aparte. Apple va continua probabil să producă dispozitive de intrare în gamă, iar compania ar putea chiar să extindă brandul Neo și la alte produse. În prezent, eticheta SE este înțeleasă mai ales de utilizatorii familiarizați cu istoria Apple.

Totuși, direcția strategică principală pare să fie alta.

Apple pregătește o generație de produse „Ultra”

În culise, Apple lucrează la o serie de produse care vor împinge limitele de preț și tehnologie ale portofoliului. Nu toate vor purta oficial numele „Ultra”, însă se vor poziționa clar în vârful gamei, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg.

Un exemplu este viitorul iPhone pliabil. Dispozitivul ar putea costa aproximativ 2.000 de dolari și ar urma să includă un ecran interior de mari dimensiuni și tehnologii noi, precum senzori integrați în display.

În paralel, compania dezvoltă o nouă generație de AirPods echipată cu camere pentru computer vision. Acestea ar putea furniza date vizuale pentru Siri și ar urma să fie mai scumpe decât actualele AirPods Pro. În acest context, denumirea AirPods Ultra ar fi una logică.

Apple pregătește și un MacBook Pro cu ecran OLED tactil, o schimbare care aproape sigur va crește prețul dispozitivului. Experiențele anterioare ale companiei arată clar direcția: trecerea iPad-ului la OLED a dus la o creștere de aproximativ 20% a prețului, iar introducerea OLED pe iPhone în 2017 a ridicat pentru prima dată prețul de pornire la 1.000 de dolari.

Din acest motiv, noile laptopuri ar putea fi poziționate deasupra actualelor modele MacBook Pro cu cipuri M5 Pro și M5 Max, nu în locul lor.

Strategia lui Tim Cook: mai multe niveluri de preț

În realitate, Apple nu face altceva decât să aplice o strategie familiară din epoca CEO-ului Tim Cook. Compania nu creează neapărat produse complet noi, ci extinde produsele existente pe mai multe niveluri de preț.

Același model poate fi observat deja în mai multe linii de produse. Chiar și Apple Pencil, de exemplu, există acum în versiuni diferite, unele mai accesibile, altele premium.

De aceea, chiar dacă uneori pare că Apple are prea multe variante de Mac, iPhone sau AirPods, aceasta este exact strategia: acoperirea cât mai multor segmente de piață.

Apple experimentează cu aluminiu imprimat 3D

Lansarea MacBook Neo marchează și începutul unei noi direcții de producție.

Laptopul utilizează un proces de fabricare a aluminiului conceput pentru a reduce cantitatea de material folosit și pentru a accelera producția. În paralel, echipa de design și departamentul de operațiuni al Apple testează imprimarea 3D a aluminiului.

Tehnologia ar putea fi folosită inițial pentru carcasele Apple Watch și, într-o etapă ulterioară, chiar pentru iPhone. Este o evoluție a proceselor de producție introduse deja pentru titanul imprimat 3D utilizat la Apple Watch Ultra.

iMac-uri noi, cu culori diferite

Calendarul lansărilor Mac pentru 2026 începe, între timp, să se contureze.

După MacBook Neo, Apple pregătește noi modele Mac Studio, așteptate probabil la mijlocul anului. Ulterior vor apărea actualizări pentru Mac mini și iMac.

În cazul Mac Studio și Mac mini, designul ar urma să rămână neschimbat. În schimb, iMac-urile vor primi o paletă de culori actualizată, potrivit acelorași informații publicate de Bloomberg.

Cui se adresează MacBook Neo

În ciuda specificațiilor modeste, MacBook Neo ar putea deveni un produs popular.

Laptopul rulează macOS și are un procesor suficient de puternic pentru activitățile obișnuite: navigare pe internet, email, social media sau editare foto ușoară. Practic, orice poate face un iPhone poate fi realizat și pe acest laptop, cu avantajul unui ecran de 13 inci, tastatură completă și sistemul macOS.

Din acest motiv, dispozitivul ar putea deveni o alegere potrivită pentru studenți sau utilizatori obișnuiți de birou. Dacă publicul va înțelege acest lucru, Apple ar putea începe să câștige teren în segmentul laptopurilor accesibile, dominat până acum de Windows PC și Chromebook.