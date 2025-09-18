Airbuds, rețeaua socială muzicală pe care Apple și Spotify își doresc să o fi creat / Cum funcționează aplicația populară în rândul Generației Z

Airbuds, o aplicație socială centrată pe muzică, a câștigat rapid popularitate în rândul tinerilor din SUA, mai ales printre adolescenți și studenți. Platforma, creată de un startup din San Francisco, propune o interacțiune pe care nici Apple, nici Spotify nu au reușit să o ofere până acum, relatează TechCrunch.

Recent, compania a anunțat o finanțare de 5 milioane de dolari condusă de Seven Seven Six, fondul fondat de Alexis Ohanian, cofondator Reddit.

Aplicația a depășit 15 milioane de descărcări și numără 5 milioane de utilizatori activi lunar, dintre care 1,5 milioane folosesc zilnic serviciul. Airbuds se conectează la servicii precum Spotify, Apple Music, Deezer sau Amazon Music și afișează, printr-un widget, melodiile pe care le ascultă prietenii în timp real.

Funcționalități

Utilizatorii pot reacționa la ceea ce ascultă prietenii cu emoji, stickere sau selfie-uri și pot conversa prin chat-ul inclus. Pentru cei care vor mai multă discreție, există „ghost mode”, care ascunde activitatea muzicală până la dezactivare.

Aplicația oferă și opțiuni de descoperire și personalizare: recomandă prieteni cu gusturi similare, generează un rezumat săptămânal al obiceiurilor de ascultare și permite crearea unui profil personalizat cu artiști, albume sau versuri preferate. Unele funcții sunt disponibile doar prin invitații, ceea ce contribuie la extinderea treptată a comunității.

Fondatori și direcția pe viitor

Airbuds a fost fondată de Gilles Poupardin și Gawen Arab, antreprenori cu experiență în domeniul aplicațiilor sociale și audio. „E foarte simplu: conectezi Spotify, iar tot ce asculți apare automat pe Airbuds”, a explicat Poupardin pentru TechCrunch.

Deși succesul principal este în SUA, aplicația se dezvoltă și în alte piețe precum Marea Britanie, Australia, Brazilia și Mexic. Aproximativ 30% dintre utilizatori folosesc activ funcțiile de exprimare personală, aspect pe care fondatorii îl consideră un avantaj competitiv în fața marilor platforme de streaming.

Cu noua finanțare, compania vizează atragerea unor categorii mai diverse de utilizatori, dezvoltarea unor funcții care să faciliteze interacțiunea dintre artiști și fani și testarea unui model de abonament. Până acum, Airbuds a strâns în total 10 milioane de dolari de la investitori precum a16z, SV Angel, Dream Machine și Night Capital.

Un precedent nostalgic

Pentru generațiile mai vechi, experiența Airbuds poate aminti de perioada Yahoo Messenger, când utilizatorii își afișau automat în status melodiile redate în Winamp – o formă timpurie de împărtășire a preferințelor muzicale în timp real.