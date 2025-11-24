Platforma digitală românească Brewtifi, creată pentru a conecta pasionații de cafea de specialitate din întreaga Europă, își extinde viziunea dincolo de aplicația mobilă. Compania anunță lansarea Brew Society, un club dedicat antreprenorilor, investitorilor și consultanților care împărtășesc pasiunea pentru inovație, tehnologie și, desigur, o cafea de calitate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mișcarea de extindere a comunității vine la pachet cu o veste importantă. Cofondatorul grupului Netopia și cunoscutul investitor în tehnologie, Felix Crișan, s-a alăturat echipei în calitate de angel investor.

Expertiză tech pentru o piață în creștere

Investiția lui Felix Crișan nu se limitează doar la suport financiar, ci aduce la masa Brewtifi aproape trei decenii de experiență în dezvoltarea de produse digitale și scalarea start-upurilor.

„Suntem încântați să avem alături un partener cu experiența lui Felix. Această investiție confirmă o dată în plus potențialul de dezvoltare al Brewtifi, platformă care construiește deja un ecosistem digital pentru pasionații de cafea,” a declarat Alex Timiș, co-fondator Brewtifi.

La rândul său, Crișan se declară încrezător în proiect, și a subliniat potențialul pieței: „Sunt convins că împreună putem dezvolta acest proiect pentru a acoperi multiple piețe și a construi un plan de afaceri solid. Sunt încrezător în perspectivele acestei piețe aflate în creștere accelerată și în potențialul și experiența echipei Brewtifi”.

Brew Society: De la aplicație la comunitate

Lansarea Brew Society este o inițiativă strategică menită să catalizeze discuțiile și schimbul de idei în jurul start-upurilor creative și al tehnologiei.

„Brew Society aduce împreună antreprenori, investitori, consultanți și mentori într-un spațiu deschis pentru discuții, schimb de idei și experiențe”, explică Mihaela Dincă, cofondator Brewtifi.

Clubul va avea și o dimensiune digitală, unde vor fi integrați în timp chiar și utilizatorii cei mai activi ai aplicației. Aceștia vor obține acces la Brew Society Digital pe baza unor badge-uri acumulate prin explorarea și interacțiunea cu platforma.

Aplicația Brewtifi, lansată oficial de doar o lună, a reușit deja să atragă peste 2.000 de utilizatori, demonstrând o cerere puternică pentru un „one-stop shop” dedicat cafelei de specialitate.

Noi funcții și inteligență artificială

Aplicația mobilă, disponibilă gratuit pe Android și iOS, acționează ca un companion inteligent, conectând utilizatorii cu branduri, prăjitorii și cafenele din România și Europa. Utilizatorii au acces la peste 2.000 de sortimente de cafea și beneficiază de recomandări personalizate.

În prezent, Brewtifi introduce funcții noi, printre care sistemul de badge-uri. Mai exact, utilizatorii sunt recompensați pentru explorarea de cafele noi și învățarea metodelor de preparare, cu badge-uri precum Origin Hunter sau Taste Explorer, care vor debloca beneficii viitoare.

De asemenea, va fi implementat Brewie AI. Companionul AI este actualizat pentru a oferi sfaturi mai precise și personalizate.

Până la finalul anului, aplicația va începe integrarea cafenelelor de specialitate din Europa, ajutând utilizatorii să găsească rapid locuri care se potrivesc preferințelor lor de degustare.