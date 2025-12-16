Apple a lansat o nouă versiune de iOS 26 / Este disponibilă pentru iPhone 11 și dispozitivele mai noi

Apple a anunțat cea mai nouă versiune de iOS 26, care vine cu noi personalizări ale ecranului de blocare, precum și posibilitatea de a utiliza AirDrop cu persoane care nu se află în lista de contacte a utilizatorului. Conform The Verge, iOS 26.2 este disponibil pentru iPhone 11 și dispozitivele mai noi.

Traducerea live pe AirPods ajunge și în UE

Pe iPhone-urile actualizate, aplicația Reminders are acum o opțiune „urgentă” care va seta o alarmă pentru termenul de finalizare al unei sarcini, în timp ce Apple Music a adăugat suport pentru versuri offline pentru melodiile descărcate și o nouă listă de redare Favorite Songs în top Picks.

Traducerea live pe AirPods ajunge în sfârșit și la utilizatorii din UE, după o întârziere din cauza unor probleme de reglementare la începutul acestui an. Există, de asemenea, suport pentru Enhanced Safety Alerts (Alertele de siguranță îmbunătățite) în SUA, despre care Apple spune că „vă pot informa despre amenințări iminente, cum ar fi inundații, dezastre naturale și alte situații de urgență, cu informații detaliate, cum ar fi o hartă a zonelor afectate și linkuri către îndrumări suplimentare de siguranță”.

iOS 26.2 include, de asemenea, actualizarea pentru Apple Podcasts anunțată luna trecută, care generează automat capitole pentru podcasturi în limba engleză. Apple Podcasts are acum și linkuri temporizate, care apar la momente specifice în episoadele podcasturilor, de exemplu când un gazdă menționează un alt podcast.

Îmbunătățiri și pentru celelalte sisteme de operare Apple

Vision Pro are mai puține noutăți în visionOS 26.2, cu suportul pentru modul Travel extins acum și la mașini și autobuze, suport pentru conținut desenat manual cu dispozitive precum Logitech Music în aplicații compatibile și suport pentru tabele în Freeform, astfel încât să puteți gestiona foi de calcul în realitate virtuală.

Dacă aveți un dispozitiv Apple TV 4K sau Apple TV HD, atunci tvOS 26.2 este disponibil, cu suport pentru crearea de profiluri fără un cont Apple și un nou mod cu restricții de vârstă care va respecta limitele de rating stabilite pentru acel cont.

Apple a lansat astăzi și iPadOS 26.2, care readuce funcția multitasking drag-and-drop care a fost eliminată inițial în iPadOS 26. Acum că a revenit, puteți din nou să mutați aplicațiile în configurația multitasking cu vechile gesturi drag-and-drop. Pe lângă aceasta, iPadOS 26.2 include și multe dintre actualizările prezente în iOS 26.2, inclusiv noile funcții din Apple Podcasts, mementourile urgente și opțiunile îmbunătățite de personalizare a ecranului de blocare pentru Liquid Glass.

În cele din urmă, pe Apple Watch, cele mai notabile modificări din watchOS 26.2 sunt aceeași funcție de alerte de siguranță îmbunătățite adăugată la iOS și modificări ale modului în care sunt clasificate scorurile în Sleep Score.