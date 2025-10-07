O aplicație digitală va permite raportarea problemelor comunității în timp real

O aplicaţie digitală prin care cetăţeanul poate sesiza în timp real orice problemă constatată în localitatea sa va fi pusă la dispoziţia autorităţilor locale, în cadrul Smart City Highlights, un eveniment naţional dedicat inovaţiei urbane academice, organizat de Universitatea Politehnică Bucureşti, a declarat, marţi, pentru Agerpres directorul executiv al City Cluster, Gabriel Petrea.

„Sunt câteva soluţii concrete pe care le-am prezentat şi pe care le vom discuta în aceste zile plecând de la aplicaţia digitală pe care o punem la dispoziţia primăriilor, prin care cetăţeanul poate sesiza în timp real orice problemă constată în acea localitate, fie că este o groapă, fie că este o creangă care stă să se rupă, fie că este un câine fără stăpân şi, mergând mai departe, la soluţii de digitalizare a sistemului de sănătate cu telemedicină”, a explicat Petrea.

Soluții concrete pentru comunități

Potrivit acestuia, Smart City Highlights este primul eveniment de acest gen pe care îl organizează City Cluster.

„Cluster-ul acesta, înfiinţat de Politehnica Bucureşti, este o umbrelă care adună laolaltă atât primării, cât şi universităţi, centre de cercetare şi companii, astfel încât împreună să găsim soluţii la problemele cu care se confruntă în mod real comunităţile. Noi discutăm despre ‘smart city’ ca un concept idealist, care nu poate fi aplicat de la o primărie la alta, ca să nu spun că nu prea putem importa de afară soluţii magice. Niciodată nu o să poţi să schimba cultura unui stat cu cea a altui stat, ca să poţi adopta acele soluţii magice. Şi, atunci, împreună cu partenerii noştri de la companii, împreună cu profesorii noştri şi cu studenţii, venim cu soluţii concrete”, a mai spus directorul executiv al City Cluster.

Eveniment dedicat orașelor mari și comunităților mici

Evenimentul a fost organizat pe parcursul a două zile şi a fost împărţit în oraşe mari şi comunităţi mici pentru că „problemele sunt diferite şi gestionarea banilor este diferită”.

„Partenerii noştri vin cu soluţii în localităţile mici, care niciodată nu o să aibă un spital sau un medic permanent, dar care pot conecta pacientul cu un medic sau cu un centru medical, mergând mai departe la sisteme cu materiale fonoabsorbante care să rezolve problema zgomotului din spaţiile aglomerate, cum ar fi centrele vechi, unde există o comuniune între cluburi şi zone rezidenţiale. Practic, la toate problemele pe care primarii le ridică sau cetăţenii le identifică, noi căutăm soluţii care să fie în primul rând sustenabile, să dureze şi să fie în pas cu tehnologia. Discutăm foarte mult de digitalizare, dar trebuie să alfabetizăm şi cetăţenii astfel încât să utilizeze această tehnologie”, a conchis Petrea.

Prima ediție Smart City Highlights

Prima ediţie a Smart City Highlights, cel mai amplu eveniment naţional dedicat inovaţiei urbane academice, are loc marţi şi miercuri, fiind organizată de Politehnica Bucureşti, împreună cu CITI Cluster (Centrul Internaţional Tehnic pentru Inovare în Smart City) şi în parteneriat cu AMR (Asociaţia Municipiilor din România).

Potrivit organizatorilor, evenimentul transformă Bucureştiul într-un hub al ideilor pentru oraşele inteligente, reunind într-o platformă neutră şi strategică reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, companii de top din domeniul tehnologiei, mediul academic şi cercetarea de vârf, transmite Agerpres.

Expoziții interactive și demonstrații live

Participanţii pot vizita expoziţii interactive şi urmări demonstraţii live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziţie de vehicule electrice, o staţie de autobuz inteligentă, alături de soluţii pentru infrastructură IT, managementul documentelor şi iluminat public inteligent. Printre participanţi se numără şi echipele de robotică AI Citizens (campioană mondială) şi Cyberlis76 (vicecampioană europeană) la competiţii de robotică.

Miercuri, în ce-a de-a doua zi, se vor căuta soluţii pentru comunităţile mici şi mediul rural: iluminat public inteligent, infrastructură digitală accesibilă, telemedicină, agricultură sustenabilă şi eficienţă energetică.

Smart City Cluster: colaborare între companii, universități și autorități

Smart City Cluster este o iniţiativă a universităţii Politehnica Bucureşti, un cluster construit pe modelul triplei spirale a lanţului valoric Smart City (companii, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi şi alte organizaţii catalizatoare). Clusterul facilitează şi integrează comunicarea şi colaborarea dintre membri pentru a oferi soluţii pentru oraşe verzi şi sustenabile, prin digitalizare, cercetare şi inovaţie.