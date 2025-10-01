dark
Armata vrea să achiziționeze o licență pentru un sistem de informații geografice, pentru care alocă 1,26 milioane de lei / Softul, necesar pentru luarea deciziilor rapide și executarea misiunilor

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat, prin intermediul Unității Militare 02499 București, o licitație pentru achiziționarea unei licențe pentru un sistem de informații geografice (GIS) ArcGIS Pro 3 Offline sau echivalent, potrivit unui anunț publicat pe platforma SEAP. Instituția alocă pentru această achiziție până la 1.267.500 de lei.

ArcGIS Pro 3, dezvoltat de compania americană ESRI, este un instrument puternic și profesional, utilizat pentru cartografiere, analiză spațială și gestionarea datelor geografice.

O armată poate folosi un astfel de software pentru vizualizare geospațială și analiză avansată în planificarea operațiunilor și intelligence. Softul permite, de exemplu, crearea de hărți 2D, 3D și 4D cu teren detaliat și poziționarea forțelor, analiza vizibilității (line-of-sight) și a rutei optime, generarea de planuri operaționale sau integrarea datelor din multiple surse (satelit, drone) pentru a oferi o imagine operațională comună. Toate acestea ajută la luarea deciziilor rapide și executarea misiunilor.

Recent, UM 02499 – care este autoritatea competentă a MApN în domeniile securității cibernetice, apărării cibernetice și tehnologiei informației – a lansat o licitație pentru achiziționarea unui sistem de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează serviciile de încredere electronice.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

