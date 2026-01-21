BNR a suspendat platforma E-BLOC: Temporar, facturile la întreținere nu mai pot fi plătite online / Motivul opririi și recomandări pentru asociațiile de proprietari

Platforma E-BLOC, utilizată de mii de asociații de proprietari pentru plata online a cheltuielilor de întreținere, a fost suspendată temporar în ceea ce privește procesarea plăților, ca urmare a unei decizii a Băncii Naționale a României (BNR).

Măsura a intrat în vigoare în seara zilei de 20 ianuarie 2026 și afectează exclusiv componenta prin care proprietarii achită întreținerea prin intermediul platformei E-BLOC.RO și al mediilor integrate, scrie Oficiul de Știri. Ulterior, informația a fost confirmată de către reprezentanți BNR pentru Newsweek România.

„Firma care operează aplicația e-bloc trebuie să devina intermediar autorizat de plată pentru că operează sume mari de bani. Sau, o a doua variantă pentru a intra în leglitate este asocierea cu un furnizor de plăți deja autorizat”, a precizat instituția.

Pro TV relata în anul 2021 că E-bloc.ro era folosită de circa 16.000 de asociații de proprietari din 150 de orașe din toată țara.

„Interfața se adresează în primul rând locatarilor. Pot să vadă mai multe informații despre întreținere, pot să plătească cu cardul, să introducă indecșii de contoare”, afirma, atunci, un reprezentant E-BLOC.

Motivul suspendării

Decizia BNR vine după ce XiSoft Servicii SRL, operatorul platformei, a solicitat clarificări privind posibilitatea de a funcționa fără autorizare specifică, invocând o excepție legală. În urma analizei, BNR a comunicat că excepția nu se aplică și a cerut suspendarea imediată a serviciilor de plată. XiSoft a anunțat că se conformează solicitării autorității de supraveghere.

Ce se întâmplă cu banii deja plătiți

Toate tranzacțiile inițiate și efectuate până la momentul suspendării vor fi procesate și finalizate integral, astfel încât proprietarii nu riscă pierderi, iar asociațiile vor primi sumele aferente.

Un reprezentant al unei asociații de proprietari, citat de Oficiul de Știri, a confirmat că suspendarea nu a generat pierderi: „Nu există situația în care proprietarii să rămână cu bani blocați. Plățile deja efectuate sunt transferate în conturile fiecărei asociații de proprietari”.

El a explicat că platforma a solicitat autorizarea BNR în urmă cu unul sau doi ani, însă nu a obținut-o, ceea ce a dus la oprirea procesării plăților. „Fiecare asociație are obligația legală de a avea un cont bancar. În prezent, plățile trebuie efectuate direct în conturile asociațiilor, prin aplicațiile bancare sau internet banking”, a adăugat Apetri.

Recomandări pentru asociațiile de proprietari

XiSoft a transmis câteva recomandări pentru gestionarea fondurilor existente:

Utilizarea cât mai rapidă a sumelor din portofelul asociației.

Retragerea prioritară a fondurilor în contul IBAN al asociației prin funcționalitatea platformei.

Dacă asociația nu are cont bancar, utilizarea sumelor pentru plata facturilor eligibile (utilități, servicii).

În perioada suspendării, plățile către asociații trebuie efectuate prin metode clasice: numerar la administrator, transfer bancar direct sau alte platforme autorizate. Pentru asociațiile care depindeau aproape complet de plățile online, situația poate genera întârzieri și presiune administrativă.

Ce urmează pentru E-BLOC

Suspendarea este temporară, însă reluarea serviciilor depinde de pașii pe care XiSoft îi va face pentru a obține conformitatea cu cerințele BNR. Aceasta poate include:

obținerea autorizației ca instituție de plată;

modificarea structurii serviciilor;

colaborarea cu un furnizor de plăți deja autorizat.

Până la finalizarea acestor pași, platforma rămâne funcțională doar pentru gestionarea fondurilor existente, fără posibilitatea de a încasa plăți noi de la proprietari.