Browserul Comet al Perplexity este acum disponibil gratuit pentru toată lumea

Comet, un browser web bazat pe AI, creat pentru a concura cu Google Chrome, este acum disponibil gratuit, a anunțat joi compania de căutare AI Perplexity într-un comunicat.

Browserul era anterior limitat la abonații Perplexity Max și Pro însă în prezent Comet nu mai necesită abonament, potrivit TechCrunch.

Spre deosebire de un browser web tradițional, Comet are un asistent AI încorporat. Acesta poate fi apelat în orice moment pentru a răspunde la întrebări despre pagina vizualizată și poate utiliza agentul său pentru a face clic pe pagină și a îndeplini sarcini pentru utilizator. Perplexity a declarat că utilizatorii Comet puneau mai multe întrebări decât au pus anterior instrumentului de căutare al companiei, cu interogări care nu semănau cu căutările online tradiționale.

Perplexity a lansat Comet pentru prima dată acum trei luni pentru abonații planului său Max de 200 de dolari pe lună și, de atunci, „milioane” de persoane s-au înscris pe lista de așteptare pentru a descărca browserul. Caracteristica principală a Comet este un asistent AI care vă însoțește în timp ce navigați, ajutându-vă să răspundeți la orice întrebări pe care le-ați putea avea despre pagina web pe care vă aflați, să rezumați conținutul, să gestionați conținutul web și să navigheze pe paginile web în numele dvs.

Decizia Perplexity de a face Comet gratuit vine în contextul în care startup-ul se luptă să concureze atât cu jucătorii consacrați, precum Google Chrome, cât și cu noii veniți, precum browserul Dia al The Browser Company, bazat pe inteligență artificială. De asemenea, vine înaintea lansării mult așteptate a browserului bazat pe inteligență artificială al OpenAI.

În fața unei astfel de concurențe, Perplexity va trebui să demonstreze că capacitățile agentului Comet funcționează în mod fiabil. Pentru că, fără creșteri tangibile ale productivității, oamenii ar putea fi mai puțin înclinați să renunțe la browserele pe care le folosesc în prezent.

Pentru utilizatorii gratuiți, experiența browserului Comet de la Perplexity este încă limitată la asistentul AI. Toți utilizatorii pot accesa, de asemenea, diferite instrumente, cum ar fi Discover (recomandări personalizate de știri și conținut, similare cu noul Pulse de la OpenAI); Spaces (pentru organizarea și gestionarea diferitelor proiecte); Shopping (ajută la compararea prețurilor și găsirea ofertelor la comercianții online); Travel (oferă informații agregate despre destinații de călătorie, zboruri, cazare etc.); Finance (instrumente pentru bugetare, urmărirea cheltuielilor, monitorizarea investițiilor); și Sports (actualizări despre scoruri, programe și știri).

Utilizatorii Max au acces la modele AI performante și pot accesa asistentul de e-mail Perplexity, care promite să redacteze răspunsuri și să scrie răspunsuri care se potrivesc tonului dvs.; să organizeze și să prioritizeze căsuța de e-mail; să programeze întâlniri; și să răspundă la întrebări despre căsuța de e-mail.

Un purtător de cuvânt al companiei a descris asistentul ca „o echipă de asistenți care lucrează pentru dvs.”, pe care o puteți gestiona și urmări dintr-un tablou de bord central, ca un „centru de control”.

Puteți verifica progresul îndeplinirii sarcinii în panoul de control și puteți interveni pentru a finaliza sarcinile — cum ar fi apăsarea butonului de trimitere a e-mailului, intervenția sau preluarea controlului. Asistentul va notifica utilizatorul când și-a terminat sarcina.

Asistentul din fundal are, de asemenea, „conectori mai buni”, astfel încât poate accesa alte aplicații de pe computerul utilizatorului, potrivit purtătorului de cuvânt.

Utilizatorii Comet Free pot achiziționa, de asemenea, un abonament independent de 5 dolari pe lună la Comet Plus, un produs care va fi lansat în curând și care își propune să ofere o alternativă îmbunătățită cu AI la Apple News. Utilizatorii Pro (care plătesc 20 de dolari pe lună pentru modele AI avansate, generarea de imagini și videoclipuri, încărcarea și analiza fișierelor etc.) și utilizatorii Max vor avea acces automat la Comet Plus.

Totuși încă rămân semne de întrebare legate de siguranța browserului. Testele efectuate de Guardio, un dezvoltator de extensii de browser care protejează împotriva amenințărilor online (furtul de identitate, phishing, malware), au revelat că browserele cu agenți AI sunt vulnerabile la phishing, injectare a prompturilor și achiziții de la magazine false.

Lansarea mondială a Comet vine în contextul în care jucătorii AI fac mișcări în spațiul browserelor web. Anterior, companii precum OpenAI și Anthropic au lansat extensii pentru Chrome, oferind utilizatorilor acces mai rapid la ChatGPT Search și Claude. Dar acestea erau adăugiri la browserele existente. Acum, Perplexity se grăbește să depășească Chrome de la Google. Microsoft a fost, de asemenea, printre primii în această cursă, lansând Copilot Mode în Edge în acest an. Google a lansat recent Gemini în Chrome pentru abonații AI Pro, care aduce, de asemenea, o mare parte din funcționalitatea Comet în cel mai popular browser web din lume.

În prezent, Chrome domină piața browserelor web, cu o cotă de piață globală de 72%. Dominanța Google în Chrome permite companiei să colecteze date valoroase despre utilizatori, pe care le folosește apoi pentru a îmbunătăți Google Search și a vinde mai bine spații publicitare agenților de publicitate. Dominanța Google în domeniul căutării era atât de mare încât o instanță federală a decis că compania operează un monopol ilegal. Departamentul de Justiție a dorit ca Chrome să fie vândut ca o potențială soluție, dar un judecător districtual din SUA a ales alte soluții.