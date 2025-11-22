Coșmarul cookie-urilor se apropie de sfârșit în Europa

Politicile UE privind consimțământul pentru cookie-uri au reprezentat o prezență enervantă și inevitabilă în navigarea pe internet în Europa de la introducerea lor, în 2018. Însă acest „coșmar al cookie-urilor” este pe cale să se destrame, datorită unor modificări importante propuse de Comisia Europeană, anunță The Verge.

În loc să fie nevoiți să dea clic pe „accept” sau „respinge” la fiecare pop-up de cookie pe fiecare site vizitat, utilizatorii din Europa vor putea seta preferințele privind cookie-urile direct la nivelul browser-ului. „Oamenii își pot stabili preferințele de confidențialitate centralizat, de exemplu prin browser, iar site-urile trebuie să le respecte. Aceasta va simplifica drastic experiența online a utilizatorilor”, precizează UE.

Un nou Pachet Digital de propuneri menit să simplifice regulile digitale ale UE

Această schimbare cheie face parte dintr-un nou Pachet Digital de propuneri menite să simplifice regulile digitale ale UE și va presupune, inițial, ca pop-up-urile de cookie să fie simplificate într-un mesaj cu un singur clic, „da” sau „nu”, până la implementarea soluțiilor tehnologice direct în browsere. Site-urile vor fi obligate să respecte alegerile utilizatorilor pentru cel puțin șase luni, iar UE solicită ca bannerele de cookie să nu fie folosite pentru „utilizări inofensive”, cum ar fi numărarea vizitelor pe site, pentru a reduce astfel numărul de pop-up-uri.

Numărul mare de pop-up-uri din Europa face ca utilizatorii să dea adesea clic pe orice buton doar pentru a accesa un site, fără să-și facă griji cu privire la confidențialitatea datelor lor. „Aceasta nu este o alegere reală făcută de cetățeni pentru a-și proteja telefoanele sau computerele și pentru a decide ce se întâmplă cu datele lor”, explică Comisia Europeană.

Coșmarul cookie-urilor în Europa pare să fie cu un pas mai aproape de final

„Propunerea de astăzi modernizează regulile privind cookie-urile, menținând aceleași protecții puternice pentru dispozitive și permițând cetățenilor să decidă ce cookie-uri sunt plasate pe dispozitivele lor conectate (de exemplu telefoane sau calculatoare) și ce se întâmplă cu datele lor”.

Propunerile recente ale UE vor fi transmise acum Parlamentului European. Ele vor trebui aprobate de cele 27 de state membre într-un proces care poate dura încă ceva timp, însă coșmarul cookie-urilor în Europa pare să fie cu un pas mai aproape de final.