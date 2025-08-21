Cum poți elimina asistentul AI Copilot din browserul Microsoft Edge

Asistentul AI Copilot este integrat implicit în browserul de la Microsoft, având o pictogramă în colțul din dreapta sus, care, atunci când este apăsată, deschide o fereastră laterală. Aici, utilizatorii pot interacționa cu asistentul pentru a rezuma pagini web, a căuta informații sau a îndeplini alte sarcini.

Pentru a dezactiva Copilot, trebuie urmați câțiva pași simpli, potrivit Digital Citizen. Mai întâi, deschide Microsoft Edge și apasă pe butonul Setări și altele, reprezentat de trei puncte, sau folosește combinația de taste ALT + F. În meniul care apare, selectează Setări.

Odată ajuns în fereastra de Setări, navighează în bara laterală din stânga și alege Aspect. Apoi, în secțiunea din dreapta, derulează până la Copilot și bara laterală și apasă pe această opțiune.

Caută apoi rubrica Setări specifice aplicațiilor și selectează Copilot.

Ultimul pas este să dezactivezi comutatorul Afișați butonul Copilot pe bara de instrumente.

După ce ai făcut acest lucru, pictograma Copilot va dispărea din bara de instrumente a browserului, permițându-ți să folosești Microsoft Edge fără această funcționalitate.