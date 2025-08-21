dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Cum poți elimina asistentul AI Copilot din browserul Microsoft Edge

Redacția TechRider
21 august 2025
Sursa foto: Microsoft
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Asistentul AI Copilot este integrat implicit în browserul de la Microsoft, având o pictogramă în colțul din dreapta sus, care, atunci când este apăsată, deschide o fereastră laterală. Aici, utilizatorii pot interacționa cu asistentul pentru a rezuma pagini web, a căuta informații sau a îndeplini alte sarcini.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Pentru a dezactiva Copilot, trebuie urmați câțiva pași simpli, potrivit Digital Citizen. Mai întâi, deschide Microsoft Edge și apasă pe butonul Setări și altele, reprezentat de trei puncte, sau folosește combinația de taste ALT + F. În meniul care apare, selectează Setări.

Odată ajuns în fereastra de Setări, navighează în bara laterală din stânga și alege Aspect. Apoi, în secțiunea din dreapta, derulează până la Copilot și bara laterală și apasă pe această opțiune.

Caută apoi rubrica Setări specifice aplicațiilor și selectează Copilot.

Ultimul pas este să dezactivezi comutatorul Afișați butonul Copilot pe bara de instrumente.

După ce ai făcut acest lucru, pictograma Copilot va dispărea din bara de instrumente a browserului, permițându-ți să folosești Microsoft Edge fără această funcționalitate.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...