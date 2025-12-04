Cum poți să primești actualizări de securitate pentru Windows 10 încă un an

Asistența tehnică gratuită pentru Windows 10 s-a încheiat, dar vestea bună este că utilizatorii individuali, inclusiv din România, pot prelungi manual această perioadă cu încă un an și pot primi în continuare actualizări de securitate esențiale. Atenție: această facilitate este destinată doar consumatorilor, nu și utilizatorilor de business, care trebuie să achite costul programului, transmite Digital Citizen.

Pentru a accesa Actualizările Extinse de Securitate (ESU), utilizatorii trebuie să folosească Windows 10 versiunea 22H2 (edițiile Home, Pro, Pro Education sau Workstation) și să parcurgă câțiva pași simpli.

În primul rând, este necesar ca aceștia să se autentifice pe PC folosind un cont Microsoft. Chiar dacă ulterior este preferat un cont local, acesta este pasul de bază pentru activarea prelungirii.

Apoi, utilizatorii trebuie să deschidă Setări (combinația de taste Windows + I) și să meargă la Actualizare și securitate > Windows Update. Vor observa, cel mai probabil, formularea: „Versiunea Windows a ajuns la data de sfârșit a perioadei de asistență”. Acolo, trebuie să apese pe link-ul de sub mesaj: „Afișați despre data de sfârșit a perioadei de asistență”.

Trebuie derulată pagina web care se deschide până la secțiunea „Păstrați dispozitivul protejat” și dat clic pe „Obțineți actualizări de securitate extinse”. Se va deschide o nouă fereastră, „Înscrieți-vă la actualizările de securitate extinse”, unde trebuie apăsat „Următorul” și apoi „Adăugați un dispozitiv”.

După aceea, utilizatorul este informat că va primi actualizări de securitate extinse până pe 13 octombrie 2026.

Cei care întâmpină probleme la activare trebuie să se asigure că Windows 10 este activat și original, iar în caz de erori, trebuie eliminate PC-urile nefolosite din secțiunea Dispozitive a contului Microsoft.