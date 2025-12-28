Italia obligă Meta să permită AI rivale pe WhatsApp

Autoritățile italiene au cerut gigantului tehnologic Meta să permită altor chatbot-uri AI să opereze pe platforma sa de mesagerie WhatsApp, într-o mișcare menită să împiedice compania să-și folosească poziția dominantă pe piață. Decizia survine în contextul unei investigații comune cu autoritățile europene privind posibile practici anticoncurențiale, anunță TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Meta a integrat recent propriul său chatbot generativ, Meta AI, în platformele sale – Facebook, Instagram și WhatsApp – care însumează miliarde de utilizatori la nivel global. În octombrie, compania a anunțat noi condiții contractuale pentru WhatsApp, aplicabile din 15 ianuarie 2026, pe care autoritatea italiană pentru concurență le consideră restrictive: „exclud complet competitorii Meta AI de pe piața serviciilor de chatbot AI”.

Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust

Acțiunea italiană vine la scurt timp după ce Comisia Europeană a deschis o anchetă antitrust pentru a analiza dacă Meta încalcă regulile UE privind concurența prin modul în care implementează funcțiile AI pe WhatsApp.

Meta AI permite utilizatorilor să interacționeze cu un chatbot capabil să furnizeze informații și servicii, pentru a oferi o alternativă la motoarele de căutare tradiționale. Blocarea a peste trei miliarde de utilizatori WhatsApp în ecosistemul Meta AI ar putea oferi companiei un avantaj comercial semnificativ față de rivali.

Autoritatea italiană, care a deschis ancheta în iulie, a precizat că, după analiza documentelor depuse de Meta, „conduita companiei pare să constituie un abuz, deoarece poate limita producția, accesul pe piață sau dezvoltările tehnice în piața serviciilor de chatbot AI, în detrimentul consumatorilor”.

”Acțiunile Meta pot provoca prejudicii grave și ireparabile competiției”

Ca urmare, autoritățile au emis o măsură provizorie care obligă Meta să suspende termenii contractuali și să permită chatbot-urilor AI rivale să utilizeze WhatsApp până la finalizarea anchetei. Potrivit autorității, această măsură este necesară pentru că „acțiunile Meta pot provoca prejudicii grave și ireparabile competiției pe piața afectată.”

Italia va colabora cu Comisia Europeană pentru „a se asigura că problema este abordată cât mai eficient posibil,” subliniază autoritățile.

Meta a respins acuzațiile

Meta a respins acuzațiile, catalogând drept „fără temei” afirmațiile că noii termeni contractuali ar împiedica concurența. În paralel, compania se confruntă cu riscul unor amenzi substanțiale în cadrul Digital Services Act (DSA), care reglementează conținutul online în UE.

Mai multe cazuri DSA vizează Meta. Unul acuză compania că nu oferă cercetătorilor acces suficient la date publice, iar altul susține că Facebook și Instagram nu oferă metode prietenoase pentru semnalarea conținutului ilegal sau contestarea deciziilor de moderare. Totodată, autoritățile europene investighează platformele pentru lipsa măsurilor suficiente împotriva efectelor nocive asupra copiilor.

Separat, Meta a făcut apel împotriva unei amenzi de 200 de milioane de euro primită anul acesta în baza Digital Markets Act, care vizează politica ce cere utilizatorilor să aleagă între un abonament fără reclame și un serviciu gratuit susținut de reclame.