FOTO HANDS-ON Versiunea Public Beta a mult-așteptatului iOS 26 a ajuns și în România / Cu ce noutăți vine Apple / Cum se simte „Liquid Glass” în realitate

iOS 26 este, de acum, disponibil în versiunea Public Beta, iar TechRider.ro a luat noua versiune a sistemului de operare la puricat. Este prima ocazie prin care publicul larg poate experimenta limbajul de design Liquid Glass, introdus de Apple la WWDC luna trecută. Schimbările sunt destul de majore, și putem spune că această tematică este bine executată per total. Mai sunt mici excepții, dar acestea se pot repara o dată cu lansarea versiunii finale de iOS 26.

TechRider.ro a notat marile schimbări cu care iOS 26 vine în comparație cu iOS 18.

În primul rând, trebuie să spunem că iOS 26 este disponibil de mai mult timp, dar sub variante Developer Beta. Versiunea pe care am testat-o este tot beta, dar mai stabilă, și se aliniază la ce a fost prezentat la WWDC luna trecută. Actualizarea are o dimensiune de aproximativ 9 GB, și a trebuit să selectăm din setări că vrem să trecem la iOS 26.

Ecranul de blocare

Primul lucru pe care îl observăm este noul ecran de blocare. Butoanele din lock screen pot fi transparente sau translucide, la alegerea utilizatorului. Noutățile vin sub forma de fotografii de fundal actualizate, dar și posibilitatea de a modifica dimensiunea ceasului, pentru fotografiile care dispun și de efect de adâncime. Dacă selectăm să avem widgeturi pe ecranul de blocare și să avem dimensiunea ceasului mărită, ele se vor muta la baza paginii. Notificările arată, și ele, mai bine, și vin cu noi animații de apariție și dispariție.

Încă un lucru major pe care îl ceream dintotdeauna: timpul de încărcare a bateriei își face mult-așteptatul debut pe iOS 26. Deși acesta arată timpul de încărcare a bateriei doar până la 80%, este binevenit și acest element. În orice caz, Apple recomandă încărcarea bateriei telefoanelor sale până la maximum 80%, pentru a nu deteriora bateria prematur.

Ecranul principal

În mare, ecranul principal este asemănător cu cel de pe iOS 18, dar totul este mai rotunjit, iar bara de jos de aplicații și folderele cu aplicațiile au aplicat efectul de sticlă. Iconițele aplicațiilor Apple sunt ușor modificate, cu excepția celei de Cameră, care are un design ce amintește de primele versiuni de iOS.

La început, am spus că Liquid Glass este bine executat, iar această afirmație se referă la micile detalii pe care Apple s-a chinuit să le facă cât mai plăcute ochiului. De exemplu, când accesăm notificările, toată partea ce coboară pare a fi distorsionată la bază, iar fundalul controalelor pentru aplicații/comenzi este dat de culorile din spatele lor. Și meniul de drop-down al aplicațiilor este schimbat. Acum, este mai rotunjit și cu un aspect mai minimalist.

Comenzile pe noul iOS 26

Accesul pentru panoul de comandă se face la fel, trăgând din dreapta-sus, dar acum este un aspect nou. Player-ul media are un aspect mai rafinat, la fel ca toate celelalte controale, iar utilizatorii pot decide dacă vor să rămână la noul aspect, sau să treacă la cel vechi, din punct de vedere al fundalului. O altă noutate o reprezintă și notificările de sistem, care au un aspect mai simplu acum.

Tastatura se bucură și ea de o reformă, dar doar în anumite aplicații, precum Configurații. În celelalte aplicații, tastatura este cea cu care ne-am obișnuit, pe format clasic.

Funcția de captură de ecran a primit și ea un upgrade. Avem acum și opțiunea de a selecta textul și de a îl copia, pe lângă celelalte comenzi de desenare sau partajare, care sunt ascunse într-un meniu separat pentru fiecare.

Aplicațiile native Apple

Cele mai mari schimbări din aplicațiile native ale iPhone sunt la Telefon și la Cameră. Layout-ul aplicației de Telefon este unificat, zona de apeluri și de mesagerie vocală fiind unită într-una. Și pagina unui contact este modificată, poza de profil a apelantului fiind ca într-un balon de săpun. Și aspectul ecranului din timpul apelului este modificat, structura generală rămânând aceeași, iar schimbările fiind doar de design.

Aplicația Cameră a primit cel mai mare upgrade, cu un layout cu totul nou. Totul este simplificat, iar acum, în prim-plan, avem doar meniurile Foto și Video, celelalte fiind ascunse după categoriile respective. Toate comenzile sunt acum într-un singur loc (rezoluție, balans de alb etc.), eliminând necesitatea de a intra în setările aplicației pentru a face schimbări de rezoluție, spre exemplu.

Browser-ul Safari are și el un layout nou, în temă cu Liquid Glass. Bara de jos este, acum, translucidă, și are același efect de distorsiune pe care îl au notificările. Totodată, și aplicația de mesaje a primit un overhaul, cu funcții pe care le regăseam deja în alte aplicații de mesagerie. Acum, cei care conversează pe iMessage pot schimba fundalul conversației și, pentru cei care au partajarea locației activată, pot vedea mai simplu unde se află persoana cu care conversează.

Aplicația de galerie este și ea actualizată, cu funcții noi pentru utilizatorii de iPhone. Acum, telefonul poate extrage subiectul principal din poză și poate să-i creeze un efect 3D, și poate să recunoască și să extragă textul din fotografie. Totodată, Apple a renunțat la ideea de galerii de poze în continuarea fotografiilor, și a revenit la un meniu separat pentru acestea. O altă noutate o reprezintă aplicația Ceas. Utilizatorii pot selecta, în sfârșit, durata amânării alarmei, iar ora și butoanele de amânare și oprire a alarmei sunt mai mari.

Merită să faci update?

Per total, iOS 26, în versiunea Public Beta, vine cu lucruri noi și interesante, și unele chiar mult așteptate de utilizatorii de iPhone. Pentru cei care sunt dornici să încerce limbajul de design Liquid Glass, este un update care merită să fie făcut.

Dar, pentru cei care sunt sceptici la noul aspect, este de preferat să mai aștepte, și să se mai bucure încă câteva luni de iOS 18.