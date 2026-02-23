WhatsApp pregătește una dintre cele mai așteptate funcții de către utilizatori: posibilitatea de a trimite mesaje programate, automat, fără ca persoana care le-a scris să fie online în acel moment.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Opțiunea a fost identificată în versiunea beta 26.7.10.72 a aplicației pentru iOS. Descoperirea le aparține cercetătorilor de la WhatsApp Beta Info, citați de publicația Tecnoandroid, care au observat primele referințe la o secțiune dedicată, denumită „Mesaje programate”, scrie Mediafax.

Cum ar urma să funcționeze? Utilizatorul scrie mesajul, stabilește data și ora la care dorește să fie livrat, iar de acolo sistemul preia controlul. Trimiterea se va face automat, fără nicio intervenție suplimentară și fără ca utilizatorul să fie conectat la aplicație în momentul expedierii.

În plus, aplicația va include o zonă separată unde vor fi afișate toate mesajele programate. De acolo, acestea pot fi gestionate, modificate sau șterse înainte de momentul trimiterii, dacă utilizatorul se răzgândește.

Prima captură de ecran apărută online arată funcția activată într-un grup. Totuși, cercetătorii susțin că este foarte probabil ca noua opțiune să fie disponibilă și în conversațiile private. Practic, ar urma să fie integrată în întreaga experiență WhatsApp.

Deocamdată, funcția este încă în dezvoltare și nu este disponibilă nici măcar pentru utilizatorii din programul beta. Asta înseamnă că lansarea oficială nu este iminentă. O decizie finală din partea echipei companiei va fi comunicată la momentul potrivit.

Mesajele programate nu reprezintă o noutate absolută în industrie. Ele există deja pe numeroase platforme concurente, iar absența lor din WhatsApp a fost adesea considerată o omisiune importantă.

În același timp, „Platforma a fost deosebit de activă în ultima perioadă, lansând și alte funcții noi, precum parole pentru protejarea conturilor și un design actualizat al stărilor.”