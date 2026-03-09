Gmail a introdus recent o funcție care facilitează scăparea de e-mailurile nedorite și abonamentele spam, centralizând gestionarea acestora într-un singur loc.

Potrivit Make Use Of, secțiunea „Gestionați abonamentele” este deja disponibilă pentru o parte dintre utilizatori și permite dezabonarea rapidă de la toate sau doar anumite newslettere și oferte comerciale.

Până acum, utilizatorii Gmail puteau să se dezaboneze individual, direct din fiecare mesaj, ceea ce era ineficient și consumator de timp, mai ales pentru cei care primesc zeci sau sute de e-mailuri promoționale zilnic.

Noul mod de lucru

Secțiunea centralizată „Gestionați abonamentele” permite:

vizualizarea tuturor abonamentelor active într-un singur loc;

dezabonarea simultană de la toate sau doar de la cele selectate;

Gmail gestionează automat procesul de dezabonare.

Cum activați funcția în patru pași:

Deschideți aplicația Gmail. Apăsați pe cele trei linii orizontale din stânga sus. Derulați și apăsați pe opțiunea „Gestionați abonamentele”. Selectați abonamentele pe care doriți să le eliminați.

După activare, procesarea solicitării poate dura între 24 și 48 de ore, interval în care este posibil să mai primiți câteva e-mailuri de la expeditori.

Funcția se lansează treptat. Dacă nu apare imediat în contul dvs., actualizați aplicația Gmail. În caz contrar, funcția va fi disponibilă în curând pentru toți utilizatorii.