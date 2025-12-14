Funcțiile de inteligență artificială ale Gemini sunt disponibile acum în aplicația Google Chrome pentru iOS și iPadOS. The Verge titrează că funcțiile de AI apar la câteva luni după lansarea din septembrie a funcțiilor pentru desktop.

Ce putem face cu Gemini în Chrome pe iOS

Odată ce noile funcții Gemini sunt active pe iPhone sau iPad, utilizatorii Chrome vor vedea o nouă pictogramă în colțul din stânga al barei de adrese (unde se afla pictograma Google Lens), în formă de pagină de caiet cu simbolul stelei Gemini într-un colț. Atingând această nouă pictogramă, puteți adresa întrebări Gemini despre ceea ce se află pe ecran sau puteți solicita rezumarea paginilor web.

Capacitățile acestei integrări sunt încă oarecum limitate în comparație cu ceea ce ați obține pe pagina web sau în aplicația pentru Gemini (sau un alt chatbot), dar ar putea fi totuși utilă dacă doriți un răspuns rapid fără a părăsi pagina web pe care vă aflați.

Pentru a testa funcția, trebuie să fiți conectat la versiunea iOS a Chrome. Integrarea Gemini nu funcționează în modul Incognito și în prezent acceptă doar limba engleză.

Gemini, prezent și în Google Translate

Conform unui comunicat de presă al Google, Gemini va fi disponibil și în aplicația de traducere a gigantului tech. Bazându-se pe noile capacități de traducere live din limbă în limbă ale Gemini, aceasta este o versiune beta care va permite utilizatorilor să asculte traduceri în timp real în căști, pe modelul Apple cu AirPods.

Google Translate va putea lua locul și aplicațiilor de învățare a limbilor străine, precum Duolingo, introducând day streaks, provocări și exerciții de exersare a dialectelor. Această capacitate este extinsă la aproape 20 de țări noi, inclusiv Germania, India, Suedia și Taiwan. Printre traduceri se numără și română – engleză, dar momentan nu și invers.