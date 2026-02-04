Chatbotul AI al primăriei Satu Mare, accesat de peste 12.000 de ori în 2025

Chatbotul bazat pe inteligență artificială implementat de Primăria Satu Mare pentru relația cu cetățenii a fost accesat de peste 12.000 de ori în cursul anului trecut, potrivit datelor prezentate miercuri de primarul municipiului, Kereskenyi Gabor, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Edilul a precizat că sistemul de chat a fost introdus pe site-ul oficial al instituției ca parte a procesului de digitalizare a serviciilor publice și are rolul de a oferi informații și asistență administrativă cetățenilor. Chatbotul este disponibil permanent și furnizează răspunsuri automate la solicitările venite din partea utilizatorilor.

Potrivit primarului, în 2025 chatul cu inteligență artificială a înregistrat 12.877 de accesări. Cele mai frecvente solicitări au vizat informații și suport general, proceduri administrative și documente, programări și acces la servicii publice, taxe și impozite, precum și aspecte legate de urbanism și infrastructură. De asemenea, cetățenii au apelat la chatbot pentru informații privind serviciile sociale și locuirea, dar și pentru depunerea de sesizări sau reclamații.

Kereskenyi Gabor a mai arătat că, în ultimii ani, municipalitatea a accelerat procesul de digitalizare și modernizare a relației cu publicul. În acest context a fost dezvoltat portalul online Satu Mare CITY, care reunește într-o singură platformă mai multe servicii administrative și canale de comunicare cu instituția.

Prin intermediul portalului, cetățenii pot depune sesizări online, efectua plăți, solicita audiențe și accesa servicii oferite de relațiile cu publicul, Direcția de Evidență a Persoanelor sau compartimentele de autorizare comercială și urbanism. Platforma include, totodată, servicii legate de administrarea drumurilor, domeniul juridic, fondul funciar agricol, locuințele de stat și ANL, salubrizare, protecția mediului și întreținerea zonelor verzi.