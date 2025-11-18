Furnizorul american de servicii cloud GMI Cloud a anunțat că va construi un centru de date pentru inteligență artificială în valoare de 500 de milioane de dolari în Taiwan, cu sprijinul producătorului american de cipuri Nvidia, relatează Reuters.

Centrul de date va fi operațional până în martie 2026 și va funcționa cu noile cipuri Blackwell GB300 de la Nvidia. Facilitatea va găzdui aproximativ 7.000 de procesoare grafice (GPU) în 96 de rack-uri de înaltă densitate, capabile să proceseze aproape 2 milioane de token-uri pe secundă. Va consuma aproximativ 16 megawați de energie.

Fondatorul și CEO-ul GMI Cloud, Alex Yeh, a declarat că Taiwanul are nevoie de mai multe centre de date ca „active strategice” pentru a-și susține dezvoltarea AI, adăugând că provocările insulei în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică pot fi remediate. El a spus că cererea de AI a fost puternică, utilizarea GPU-urilor companiei fiind „aproape completă”.

„Dacă vrei să promovezi ecosistemele locale, trebuie să construiești mai întâi centrul de date, trebuie să construiești mai întâi clusterul AI”, a spus el.

Acordul vine în contextul în care giganții tehnologici din întreaga lume investesc miliarde în infrastructura AI pentru a susține creșterea volumului de muncă, creând o mană cerească pentru companiile de semiconductori, inclusiv Nvidia, care își obține cea mai mare parte a veniturilor din astfel de vânzări.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, s-a referit anterior la astfel de clustere ca „fabrici AI” și a anunțat, în ultimul an, acorduri pentru vânzarea celor mai avansate GPU-uri ale sale către proiecte din Arabia Saudită și Coreea de Sud. Președintele SUA, Donald Trump, a precizat că dorește ca semiconductorii de top pentru AI, precum cipurile Blackwell de la Nvidia, să fie rezervați companiilor americane.

Alte proiecte de infrastructură AI anunțate recent în Taiwan includ un proiect de centru de date AI de 100 megawați anunțat de Foxconn și Nvidia în mai.

GMI Cloud, un furnizor de GPU-as-a-Service și unul dintre partenerii cloud ai Nvidia, operează deja centre de date în Statele Unite, Taiwan, Singapore, Thailanda și Japonia.

Pe lângă proiectul din Taiwan, GMI Cloud intenționează să construiască un nou centru de date de 50 de megawați în SUA și intenționează să lanseze o ofertă publică inițială în doi-trei ani.

Proiectul cu Nvidia este de așteptat să genereze o valoare totală a contractului de aproximativ 1 miliard de dolari odată ce va fi pe deplin operațional, a spus Yeh.

Printre clienții inițiali ai fabricii de IA din Taiwan se numără Nvidia însăși, firma de securitate cibernetică Trend Micro, producătorul de electronice Wistron, Chunghwa System Integration, furnizorul de infrastructură de date VAST Data și firma de soluții industriale TECO.