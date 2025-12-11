Meta trece printr-o schimbare amplă în strategia sa de inteligență artificială, iar această tranziție generează incertitudine internă. După ce Mark Zuckerberg promova modelele Llama și spunea că vor deveni „cele mai avansate din industrie”, atenția companiei s-a mutat către un model AI de ultimă generație cu denumirea internă Avocado.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor citate de CNBC, Avocado ar putea fi un model închis, ceea ce ar marca o ruptură față de strategia open source. Lansarea, așteptată inițial pentru 2025, este acum programată pentru primul trimestru din 2026.

Meta neagă orice întârziere. „Eforturile noastre de antrenare merg conform planului și nu au avut modificări semnificative de calendar”, a transmis compania.

Investiții uriașe și întrebări din partea investitorilor

Schimbarea vine într-un moment în care acțiunile Meta au subperformat față de restul sectorului tehnologic. Investitorii solicită claritate, mai ales după recrutarea extrem de costisitoare a unei echipe conduse de Alexandr Wang, fondatorul Scale AI. Meta a cheltuit 14,3 miliarde de dolari pentru a-l angaja pe Wang și pe o serie de ingineri și cercetători de top, o mutare care a crescut ulterior estimarea cheltuielilor de capital pentru 2025.

Analiștii KeyBanc au remarcat că „Meta a fost opusul Alphabet: a început anul ca un câștigător în AI, iar acum se confruntă cu întrebări legate de nivelul și rentabilitatea investițiilor”.

Schimbarea abordării open source

Modelele Llama au fost lansate open source pentru a atrage contribuții din partea cercetătorilor. În 2024, Zuckerberg afirma că „open source recuperează rapid diferența” față de modelele închise. Între timp, poziția sa s-a schimbat. După lansarea Llama 4, care nu a reușit să capteze interesul dezvoltatorilor, Zuckerberg a spus că Meta trebuie „să fie riguroasă în gestionarea riscurilor și atentă la ce alege să distribuie”.

Nemulțumiri interne au apărut și după ce dezvoltatorul chinez de modele AI DeepSeek a folosit elemente din arhitectura Llama în modelul său R1, alimentând discuțiile despre riscurile open source.

Reorganizare internă și noua gardă AI

Eșecul Llama 4 a dus la reorganizări semnificative. Chris Cox, lider cu peste 20 de ani de experiență în Meta, nu mai coordonează divizia GenAI. Responsabilitatea se mută către Alexandr Wang, numit chief AI officer și șef al laboratorului TBD, unde este dezvoltat modelul Avocado. În echipă au intrat și figuri cunoscute ale industriei, precum Nat Friedman, fost CEO GitHub, și Shengjia Zhao, membru al echipei care a creat ChatGPT.

Noii lideri au introdus metode de lucru mai rapide, tipice startupurilor, iar ritmul este resimțit în organizație. Angajații vorbesc despre săptămâni de lucru foarte lungi, restructurări și presiune ridicată.

Concurență intensă și provocări externe

Compania operează într-un context competitiv tot mai dur. Google a lansat Gemini 3, OpenAI pregătește actualizări pentru GPT-5, iar Anthropic a prezentat Claude Opus 4.5. NVIDIA, furnizorul dominant de GPU-uri, a menționat OpenAI, Anthropic, Google și xAI între clienții săi majori, dar nu și modelele Llama.

Totuși, NVIDIA a subliniat că modelul Gem pentru recomandări publicitare a contribuit la îmbunătățirea performanței reclamelor Meta.

Produse lansate rapid și criticate

Meta a lansat platforma Vibes, bazată pe videoclipuri generate de AI. Produsul a atras interes, dar comparativ cu Sora 2 de la OpenAI, a fost considerat incomplet. Foști angajați au spus că lansarea a fost grăbită și că platformei îi lipsesc funcții importante, precum generarea de audio sincronizat.

Investiții mari în infrastructură

Meta accelerează și pe partea de infrastructură. Folosește tot mai des servicii cloud de la CoreWeave și Oracle și a semnat un acord de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru dezvoltarea centrului de date Hyperion din Louisiana, necesar pentru ambițiile sale în AI.

Zuckerberg mizează pe echipa nouă

În ciuda provocărilor, Zuckerberg și-a exprimat încrederea în noua direcție. El a spus că Meta Superintelligence Labs este „pe drumul cel bun” și că laboratorul are „cea mai mare densitate de talent din industrie”. Meta lucrează deja la „următoarea generație de modele și produse”, iar detalii suplimentare vor fi prezentate în lunile următoare.