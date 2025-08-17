Google introduce avertismente pentru conținut sensibil în aplicația Messages

Google a început să implementeze funcția Sensitive Content Warnings în aplicația Messages pe Android, la aproximativ zece luni după ce a fost anunțată pentru prima dată. Potrivit informațiilor publicate de 9to5Google, noua opțiune are rolul de a proteja utilizatorii de conținut explicit, prin detectarea și estomparea imaginilor care conțin nuditate, conform TheVerge.

Funcția oferă mai multe posibilități de control. Utilizatorii pot șterge imaginile estompate fără să le vizualizeze și au, de asemenea, opțiunea de a bloca persoana care le-a trimis. În plus, cei care încearcă să trimită sau să redirecționeze fotografii cu nuditate vor primi un mesaj de avertizare cu privire la riscurile asociate. Pentru a continua, aceștia trebuie să confirme intenția printr-un gest de glisare spre dreapta.

Lansarea marchează prima extindere a funcției dincolo de faza de testare limitată. Până acum, aceasta fusese disponibilă doar în regim beta pentru un număr restrâns de utilizatori. Google precizează că pentru ca funcția să fie activă este necesar ca utilizatorii să fie conectați la un cont Google.

Un alt aspect important este modul în care sunt tratate diferitele categorii de conturi. Pe conturile pentru adolescenți, opțiunea este activată implicit, ca măsură de protecție suplimentară. În schimb, pentru utilizatorii adulți, funcția rămâne opțională și este dezactivată în mod prestabilit.

Cei care doresc să activeze manual Sensitive Content Warnings pot face acest lucru accesând setările aplicației. Procesul este simplu: utilizatorul trebuie să atingă fotografia de profil din colțul dreapta sus al ecranului, să selecteze Setări Messages, apoi secțiunea Protecție și siguranță. În cadrul acesteia, există opțiunea Gestionați avertismentele pentru conținut sensibil, unde se poate activa funcția prin selectarea Avertismente în Google Messages.

Scopul noii funcții este de a oferi un nivel suplimentar de siguranță și control asupra conținutului primit și distribuit în cadrul aplicației. Prin introducerea acestei protecții, Google încearcă să limiteze expunerea involuntară la imagini cu caracter intim, în special în rândul utilizatorilor tineri.

Astfel, implementarea Sensitive Content Warnings reprezintă un pas important în extinderea instrumentelor de securitate și confidențialitate din aplicația Messages. Funcția va fi disponibilă progresiv pentru utilizatorii Android, urmând să ajungă la toți în perioada următoare.