Google amână lansarea AluminiumOS până în 2028 și prelungește viața ChromeOS până în 2034

Google a decis să amâne lansarea noului său sistem de operare, AluminiumOS, până în 2028, deși anterior sugerase că tranziția ar putea avea loc în jurul anului 2026.

Informația reiese din documente depuse în cadrul procesului antitrust intentat companiei în Statele Unite, care oferă o perspectivă detaliată asupra planurilor interne ale gigantului tehnologic.

Potrivit The Verge, mărturiile din dosar indică o diferență semnificativă între mesajele comunicate public și calendarul real al proiectului. La Snapdragon Summit din septembrie 2025, Sameer Samat, șeful diviziei Android, afirma că fuziunea dintre Android și ChromeOS urma să aibă loc „anul viitor”. Ulterior însă, în mărturii depuse în august 2025, Samat a nuanțat această afirmație, precizând că Google doar „speră” ca lansarea să poată avea loc în 2026.

Conform planurilor interne, accesul inițial la AluminiumOS va fi oferit unui grup restrâns de testeri comerciali de încredere spre finalul anului 2026. Lansarea la scară mai largă, destinată companiilor și instituțiilor de învățământ, este programată abia pentru 2028, ceea ce confirmă o tranziție graduală și prudentă.

Google a confirmat oficial în iulie 2025 intenția de a fuziona Android și ChromeOS într-o singură platformă. Într-un interviu acordat ulterior, Sameer Samat a declarat că obiectivul companiei este de a „combina ChromeOS și Android într-o singură platformă unificată”. Această platformă a fost redenumită ulterior AluminiumOS, iar anunțurile de angajare publicate de Google o descriu drept „un nou sistem de operare Aluminium, bazat pe Android”.

AluminiumOS este conceput pentru o gamă largă de dispozitive, de la laptopuri și tablete până la desktopuri și alte formate hibride. În acest context, Google colaborează cu Qualcomm la dezvoltarea unor cipuri PC bazate pe arhitectura Arm, optimizate pentru noul sistem de operare.

În paralel, Google a decis să extindă semnificativ suportul pentru ChromeOS. Documentele din dosar arată că actualizările pentru ChromeOS vor continua până în 2034, peste estimările anterioare. Această decizie este justificată atât de cerințele comerciale, cât și de obligațiile de reglementare. În prezent, Google promite între 10 și 11 ani de actualizări pentru noile modele de Chromebook.

Vicepreședintele Google, John Maletis, a subliniat importanța continuității pentru ecosistemul existent. „Milioane și milioane de studenți, consumatori și angajați depind în mare măsură de ceea ce am realizat cu Chromebook-urile”, a declarat acesta.

În codul intern al companiei, actuala platformă este deja denumită „ChromeOS Classic”. Nu toate dispozitivele existente vor putea migra către AluminiumOS, din cauza limitărilor hardware. Potrivit Android Authority, Chromebook-urile care vor rămâne pe ChromeOS Classic vor continua să primească actualizări de securitate până la datele oficiale de expirare a actualizărilor automate, unele dintre acestea extinzându-se până la mijlocul anilor 2030.

Decizia de a amâna AluminiumOS și de a prelungi suportul pentru ChromeOS reflectă importanța ecosistemului actual pentru Google, în special în educație și mediul corporativ, unde milioane de utilizatori depind zilnic de stabilitatea și predictibilitatea acestei platforme.