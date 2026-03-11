Google introduce noi funcții Gemini în Docs, Sheets, Slides și Drive

Google a anunțat o serie de actualizări pentru asistentul său de inteligență artificială Gemini, care vor adăuga noi capabilități de creare de conținut, analiză și acces la informații în aplicațiile din suita Google Workspace, inclusiv Google Docs, Google Sheets, Google Slides și Google Drive, se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit gigantului tech, noile funcții sunt concepute pentru a simplifica activitățile de lucru și pentru a integra mai profund inteligența artificială în instrumentele de productivitate utilizate zilnic de companii și utilizatori individuali.

Funcții noi pentru Google Docs

În Google Docs este introdusă funcția Help me create, care poate genera un prim draft de document complet formatat folosind informații din mai multe surse. Instrumentul poate analiza conținut din fișierele stocate în Drive, din Gmail, din conversațiile din Chat sau din surse de pe web pentru a crea un document relevant.

Pe lângă generarea automată de conținut, Docs primește și instrumente noi pentru editare și uniformizarea stilului. Funcțiile Match writing style și match the format permit analizarea documentului pentru a menține un ton consecvent sau pentru a reproduce structura și stilul unor template-uri deja existente.

Foi de calcul generate din limbaj natural în Google Sheets

Actualizările din Google Sheets permit acum construirea și editarea foilor de calcul pornind de la instrucțiuni scrise în limbaj natural. Astfel, utilizatorii pot descrie ce tip de tabel sau analiză își doresc, iar Gemini generează structura necesară.

Funcția Gemini Fill reduce necesitatea introducerii manuale a datelor, completând automat anumite câmpuri pe baza contextului. De asemenea, utilizatorii pot utiliza capabilități de optimizare avansată pentru a rezolva probleme logistice sau scenarii de analiză prin simple prompturi text.

În Google Slides, Gemini introduce funcții de generare și ajustare automată a slide-urilor. Utilizatorii pot crea rapid diapozitive noi care se aliniază cu tema prezentării sau pot modifica slide-uri existente astfel încât să respecte stilul vizual, culorile și contextul documentelor asociate sau al informațiilor disponibile pe web.

Căutare inteligentă în Google Drive

Actualizările aduse Google Drive includ funcțiile AI Overviews și Ask Gemini, care îmbunătățesc modul în care utilizatorii găsesc și analizează informații în fișierele stocate.

AI Overviews poate afișa răspunsuri concise direct în partea superioară a rezultatelor de căutare, în timp ce Ask Gemini permite conversații complexe, în mai multe etape, despre conținutul fișierelor. În anumite cazuri, sistemul poate integra și informații din Gmail sau Calendar pentru a ajuta utilizatorii să organizeze și să acceseze mai rapid datele relevante.

Potrivit companiei, funcțiile din Docs, Sheets și Slides vor fi lansate treptat pentru abonații Google AI Pro și Google AI Ultra, precum și pentru clienții business din programul Gemini Alpha.

Inițial, acestea vor fi disponibile la nivel global doar pentru utilizatorii care folosesc limba implicită US English. În cazul funcțiilor integrate în Drive, lansarea începe mai întâi în Statele Unite, tot pentru utilizatorii cu limba setată pe US English.

Accesul la noile capabilități va depinde de planul de abonament, regiunea utilizatorului și setările de limbă, a precizat compania.