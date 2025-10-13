Google introduce o nouă funcție pentru Chrome: Browserul va dezactiva automat notificările care nu vă interesează

Google introduce o nouă funcție a browserului Chrome pentru utilizatorii de Android și desktop, care dezactivează automat notificările pentru site-urile web pe care le ignorați deja, notează The Verge.

Funcția Safety Check de la Chrome oferă deja o funcționalitate similară pentru accesul la cameră și permisiunile de urmărire a locației.

Această nouă funcție de revocare automată se bazează pe o funcție Android similară, care deja le permite utilizatorilor Chrome să se dezaboneze mai ușor de la notificările site-urilor web care nu îi interesează, cu o singură atingere. Funcția nu revocă notificările pentru aplicațiile web instalate pe dispozitiv, iar permisiunile vor fi dezactivate numai pentru site-urile care trimit multe notificări cu care utilizatorii interacționează rar. Potrivit Google, mai puțin de un procent din toate notificările web din Chrome primesc în prezent vreo interacțiune din partea utilizatorilor, ceea ce le face adesea mai deranjantedecât utile.

„Am testat deja această funcție. Rezultatele testelor noastre arată o reducere semnificativă a supraîncărcării cu notificări, cu o schimbare minimă a numărului total de clicuri pe notificări”, a declarat Google în anunțul său. „Experimentele noastre indică, de asemenea, că site-urile web care trimit un volum mai mic de notificări înregistrează de fapt o creștere a numărului de clicuri”.

Utilizatorii Chrome pot alege să dezactiveze complet funcția de revocare automată sau pot păstra notificările specifice ale site-ului, fie vizitând site-ul web pentru a le activa din nou, fie acordând din nou permisiuni prin intermediul funcției Safety Check.