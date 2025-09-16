iOS 26 vine cu îmbunătățiri pentru AirPods / Apple introduce înregistrare de „calitate pentru studio”, detectarea somnului și traducere live

Odată cu lansarea noului sistem de operare al Apple, iOS26 introduce funcții noi și pentru întreaga sa serie de căști AirPods, nu doar pentru nou-lansatele AirPods 3. Cu o actualizare de firmware lansată pe 15 septembrie, AirPods Pro 2 și AirPods 4 beneficiază de o multitudine de funcții noi, dar doar dacă dispozitivul rulează cel mai nou sistem de operare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Camerele pot fi controlate acum și din AirPods

Una dintre funcțiile noi disponibile pentru seria de căști, descoperite de publicația Gizmodo, o reprezintă opțiunea de a controla camerele. În iOS 26, puteți utiliza AirPods pentru a face fotografii cu noua funcție de control al camerei. Odată activată, puteți selecta un gest pentru a utiliza funcția atunci când aveți aplicația Cameră deschisă. Opțiunile sunt „Apăsați o dată” sau „Apăsați și mențineți” pe tijele AirPods, iar ambele vor iniția o numărătoare inversă până când se face fotografia.

O funcție care poate fi utilă reprezintă notificările privind starea bateriei carcasei pentru AirPods, dar și a căștilor. Aceasta poate oferi informații când căștile wireless sunt descărcate sau complet încărcate.

Înregistrare la calitate de studio pentru căștile cu cip H2

Apple susține că iOS 26 aduce o calitate mai bună a înregistrării audio prin intermediul AirPods, datorită în parte cipului H2 introdus pentru prima dată pe a doua generație de căști wireless marca Apple. Folosind microfoane cu formare de fascicul, Apple spune că îmbunătățirea calității înregistrării va funcționa mai bine și în medii zgomotoase.

Aceeași îmbunătățire va echivala și cu ceea ce Apple numește „textură vocală și claritate mai naturale” în cazul apelurilor și convorbirilor pe FaceTime. Mai mult, îmbunătățirea nu este doar pentru iPhone, ci și pentru iPad și Mac, și funcționează în aplicații precum Voice Memos, dictarea în Messages și aplicații de videoconferință precum Webex.

O „inovație” prezentată de Apple pentru AirPods 3 o reprezintă funcția de Live Translation, care este prezentă de mai mult timp pe căști precum cele din seria Samsung Galaxy Buds3. O pereche de AirPods cu cip H2 și Active Noise Cancelling (ANC) pot fi, de asemenea, utilizate, iar tot ce ai nevoie este un iPhone compatibil cu Apple Intelligence care rulează iOS 26.