2 minute de citit
Nu sunt comentarii

iOS 26 vine cu îmbunătățiri pentru AirPods / Apple introduce înregistrare de „calitate pentru studio”, detectarea somnului și traducere live

Daniel Simion
16 septembrie 2025
Căști Apple Airpods Pro
Sursa foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia
Odată cu lansarea noului sistem de operare al Apple, iOS26 introduce funcții noi și pentru întreaga sa serie de căști AirPods, nu doar pentru nou-lansatele AirPods 3. Cu o actualizare de firmware lansată pe 15 septembrie, AirPods Pro 2 și AirPods 4 beneficiază de o multitudine de funcții noi, dar doar dacă dispozitivul rulează cel mai nou sistem de operare.

Camerele pot fi controlate acum și din AirPods

Una dintre funcțiile noi disponibile pentru seria de căști, descoperite de publicația Gizmodo, o reprezintă opțiunea de a controla camerele. În iOS 26, puteți utiliza AirPods pentru a face fotografii cu noua funcție de control al camerei. Odată activată, puteți selecta un gest pentru a utiliza funcția atunci când aveți aplicația Cameră deschisă. Opțiunile sunt „Apăsați o dată” sau „Apăsați și mențineți” pe tijele AirPods, iar ambele vor iniția o numărătoare inversă până când se face fotografia.

O funcție care poate fi utilă reprezintă notificările privind starea bateriei carcasei pentru AirPods, dar și a căștilor. Aceasta poate oferi informații când căștile wireless sunt descărcate sau complet încărcate.

Înregistrare la calitate de studio pentru căștile cu cip H2

Apple susține că iOS 26 aduce o calitate mai bună a înregistrării audio prin intermediul AirPods, datorită în parte cipului H2 introdus pentru prima dată pe a doua generație de căști wireless marca Apple. Folosind microfoane cu formare de fascicul, Apple spune că îmbunătățirea calității înregistrării va funcționa mai bine și în medii zgomotoase.

Aceeași îmbunătățire va echivala și cu ceea ce Apple numește „textură vocală și claritate mai naturale” în cazul apelurilor și convorbirilor pe FaceTime. Mai mult, îmbunătățirea nu este doar pentru iPhone, ci și pentru iPad și Mac, și funcționează în aplicații precum Voice Memos, dictarea în Messages și aplicații de videoconferință precum Webex.

O „inovație” prezentată de Apple pentru AirPods 3 o reprezintă funcția de Live Translation, care este prezentă de mai mult timp pe căști precum cele din seria Samsung Galaxy Buds3. O pereche de AirPods cu cip H2 și Active Noise Cancelling (ANC) pot fi, de asemenea, utilizate, iar tot ce ai nevoie este un iPhone compatibil cu Apple Intelligence care rulează iOS 26.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

