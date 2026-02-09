Piața aplicațiilor mobile din Europa în 2025 arată o diferență tot mai clară între ceea ce descarcă utilizatorii și ceea ce generează venituri.

Datele arată că aplicațiile de productivitate, shopping și inteligență artificială domină clasamentele de descărcări, în timp ce platformele de divertisment, serviciile pe bază de abonament și aplicațiile de dating sunt principalele surse de venit.

Clasamentele pentru 2025 oferă o imagine detaliată asupra modului în care europenii folosesc aplicațiile mobile, reflectând atât tendințele tehnologice, cât și schimbările de comportament ale consumatorilor, potrivit Euronews.

ChatGPT, lider detașat la descărcări

Cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025 a fost ChatGPT, cu peste 64 de milioane de instalări. Aplicația conduce clasamentul cu un avans semnificativ față de restul competitorilor. Pe locul al doilea se află Temu, cu aproape 44 de milioane de descărcări.

După primele două poziții, diferențele se reduc considerabil. De la aproximativ 27 de milioane de descărcări în jos, clasamentul este foarte strâns până la locul 20, unde Snapchat înregistrează puțin peste 16 milioane de instalări. Această distribuție arată o piață fragmentată, în care numeroase aplicații reușesc să atragă volume mari de utilizatori, fără a se detașa clar de restul.

Aplicații precum Threads, TikTok, CapCut și Google Gemini au depășit fiecare pragul de 25 de milioane de descărcări. În top 10 se regăsesc și WhatsApp Messenger, Revolut, Vinted și Lidl Plus, semn că utilitatea practică și serviciile financiare sau comerciale joacă un rol important în deciziile de instalare.

De asemenea, Duolingo, SHEIN, Instagram și Telegram au înregistrat peste 21 de milioane de descărcări fiecare. Lista primelor 20 este completată de Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest și Snapchat.

Productivitatea, impulsionată de inteligența artificială

Din punct de vedere al categoriilor, productivitatea se remarcă drept una dintre cele mai puternice. Creșterea este determinată aproape exclusiv de aplicațiile bazate pe inteligență artificială. ChatGPT ocupă prima poziție la nivel general, iar Google Gemini se află, la rândul său, în top 10.

Această evoluție indică faptul că instrumentele AI nu mai sunt limitate la utilizări de nișă sau la mediul profesional. Ele au devenit parte din rutina zilnică a utilizatorilor europeni, fiind folosite pentru muncă, studiu, informare și sarcini personale. Aplicațiile de productivitate nu mai sunt percepute doar ca instrumente de birou, ci ca soluții universale pentru gestionarea timpului și a informației.

Shopping, foto și video: categorii-cheie la descărcări

Aplicațiile de shopping formează cel mai numeros grup din top 20 al descărcărilor. Temu, SHEIN, Vinted, Lidl Plus și Klarna sunt exemple clare ale interesului ridicat pentru comerțul online și pentru soluții care facilitează achizițiile sau gestionarea plăților.

O altă categorie importantă este cea de foto și video. Prezența aplicațiilor de editare și creare de conținut reflectă rolul tot mai mare al comunicării vizuale. Social media, marketingul digital și micile afaceri se bazează din ce în ce mai mult pe astfel de instrumente, iar acest lucru se vede în numărul mare de descărcări.

Totuși, datele se referă strict la instalările din 2025. Ele nu indică numărul de utilizatori activi sau frecvența utilizării. Din acest motiv, popularitatea unei aplicații în clasamentele de descărcări nu este echivalentă cu impactul său real pe termen lung.

Descărcările nu se traduc automat în venituri

Estimările AppFigures arată un decalaj tot mai mare între popularitate și profitabilitate în economia aplicațiilor din Europa. Aplicațiile gratuite, orientate spre productivitate sau shopping, atrag volume mari de utilizatori, dar nu sunt neapărat cele mai profitabile.

Clasamentul veniturilor arată o cu totul altă imagine. TikTok este aplicația cu cele mai mari încasări din Uniunea Europeană în 2025, cu venituri estimate de peste 740 de milioane de euro. Acest rezultat este obținut în ciuda faptului că aplicația se află doar pe locul patru la descărcări.

ChatGPT ocupă locul al doilea în clasamentul veniturilor, cu aproximativ 448 de milioane de euro. Performanța arată că serviciile AI pe bază de abonament reușesc să transforme un număr semnificativ de utilizatori în clienți plătitori.

Dating și streaming, motoare de monetizare

Aplicațiile de dating continuă să fie extrem de eficiente din punct de vedere al monetizării. Tinder se află pe locul al treilea în topul veniturilor, cu aproximativ 429 de milioane de euro, deși nu apare în primele 20 de aplicații după descărcări.

Alături de Tinder, în top 20 al veniturilor se regăsesc și Bumble și Badoo Dating. Niciuna dintre aceste aplicații nu se află în clasamentul celor mai descărcate, ceea ce subliniază diferența dintre popularitate și capacitatea de a genera venituri.

Modelul bazat pe abonamente, funcții premium și conținut digital domină această zonă. Platformele de streaming au, la rândul lor, o contribuție majoră. Disney+ a generat venituri estimate la 351 de milioane de euro, iar Amazon Prime Video a ajuns la aproximativ 323 de milioane de euro. Servicii precum Google One și YouTube completează lista aplicațiilor cu încasări ridicate.

„Factorii care stau la baza cheltuielilor în aplicațiile cu cele mai mari venituri din UE arată un mix mai divers decât în urmă cu câțiva ani, când cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara jocurilor mobile, era direcționată către aplicații de divertisment și dating”, a declarat Randy Nelson, șeful departamentului de market insights la AppFigures, pentru Euronews Next.

Ce includ estimările financiare

Cifrele privind veniturile reflectă cheltuielile totale ale consumatorilor înainte de aplicarea comisioanelor percepute de Apple și Google. În practică, acest lucru înseamnă că sumele raportate sunt cu aproximativ 30% mai mari decât veniturile nete încasate de dezvoltatori.

Estimările iau în calcul cheltuielile din interiorul aplicațiilor, cum ar fi abonamentele și achizițiile de conținut digital. Ele nu includ plăți pentru bunuri sau servicii fizice, precum cursele Uber sau comenzile de pe platformele de comerț online. Unele achiziții digitale, cum ar fi închirierile video sau abonamentele, sunt însă incluse.

O piață în continuă transformare

Datele pentru 2025 arată o piață a aplicațiilor mobile aflată într-o schimbare constantă. Aplicațiile bazate pe inteligență artificială câștigă rapid teren la descărcări, în timp ce divertismentul, streamingul și datingul rămân pilonii principali ai veniturilor.

Diferența dintre popularitate și profitabilitate devine tot mai vizibilă. Pentru utilizatori, criteriul principal rămâne utilitatea imediată. Pentru dezvoltatori, modelul de monetizare și capacitatea de a transforma utilizatorii în abonați sunt decisive. În acest context, economia aplicațiilor din Europa continuă să se diversifice, iar clasamentele de descărcări și venituri spun povești diferite despre aceleași produse digitale.