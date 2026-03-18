Declinul traficului din motoarele de căutare nu afectează în mod egal presa online. Cei mai vulnerabili sunt publisherii mici, care pierd teren într-un ritm accelerat, potrivit unor date ale Chartbeat publicate în exclusivitate de Axios.

Traficul provenit din căutări către site-urile mici a scăzut cu 60% în ultimii doi ani, potrivit unei analize realizate de Chartbeat și publicate în exclusivitate de Axios. Prin comparație, publisherii mari au înregistrat o scădere de doar 22%, ceea ce evidențiază o diferență majoră în modul în care industria media resimte transformările digitale.

Datele, care acoperă mii de site-uri la nivel global, arată că publisherii de dimensiune medie au pierdut 47% din traficul din căutări, confirmând o tendință clară: cu cât publicația este mai mică, cu atât impactul este mai sever.

O problemă cunoscută, dar mai gravă decât se credea

Scăderea traficului din Google nu este un fenomen nou. Un raport anterior indica un declin global de 33%, însă noile cifre arată că pierderile sunt concentrate în special în zona publisherilor mici.

Între decembrie 2024 și decembrie 2025, traficul din Google Search a scăzut cu 34%, iar Google Discover — o altă sursă importantă de audiență — a pierdut 15%.

În paralel, traficul generat de chatbot-uri AI a crescut spectaculos, cu peste 200%. Cu toate acestea, el reprezintă în continuare mai puțin de 1% din totalul accesărilor și nu reușește să compenseze pierderile masive din căutări.

Cine reușește să se adapteze

Publisherii mari par să gestioneze mai bine tranziția, orientându-se către surse alternative de trafic. Crește ponderea accesărilor directe, dar și a celor provenite din aplicații și newslettere — canale asupra cărora au control direct.

Pentru site-urile mici, însă, aceste opțiuni sunt limitate, iar dependența de motoarele de căutare rămâne ridicată.

Per total, numărul de vizualizări săptămânale din rețeaua Chartbeat a scăzut cu 6% între 2024 și 2025, semn că presiunea asupra industriei media este generalizată.

Traficul din AI: mult zgomot, puțină profunzime

Un alt semnal important vine din modul în care utilizatorii interacționează cu conținutul accesat prin intermediul chatbot-urilor AI.

Site-urile de știri atrag cel mai mult trafic din aceste surse, dar înregistrează un nivel scăzut de engagement. Utilizatorii par să intre rapid, pentru a verifica o informație, fără a rămâne pentru lectură aprofundată.

În schimb, site-urile cu conținut practic — precum ghiduri de sănătate sau articole „how-to” — generează mai puțin trafic din AI, dar reușesc să păstreze utilizatorii mai mult timp pe pagină.

Un semnal de alarmă pentru industrie

Noile date schimbă perspectiva asupra crizei traficului din online. Dacă până acum se vorbea despre un declin general, devine tot mai clar că impactul este profund inegal.

Pentru publisherii mici, care nu dispun de resursele necesare pentru a-și diversifica sursele de trafic, scăderea vizibilității în motoarele de căutare poate deveni o problemă existențială.

În același timp, ascensiunea AI nu oferă, cel puțin deocamdată, o soluție reală de compensare. Iar viitorul traficului online rămâne incert, într-un ecosistem în care regulile jocului se schimbă rapid.