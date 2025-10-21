dark
OpenAI întărește protecțiile Sora în urma îngrijorărilor legate de deepfake-uri cu vedete

Daniel Simion
21 octombrie 2025
Sora, aplicația de creare de video cu inteligență artificială a OpenAI, nu va mai permite utilizatorilor să creeze videoclipuri cu imagini sau voci ale vedetelor. O suită de organizații, în frunte cu OpenAI, au dat astăzi o declarație comună despre „colaborarea productivă” pentru a asigura protecția vocii și a imaginii în conținutul generat cu Sora 2 și aplicația Sora, potrivit MacRumors.

Actorii sunt, și ei, îngrijorați de deepfake-uri

Actorul Bryan Cranston și-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea cu privire la Sora, după ce utilizatorii au putut crea deepfake-uri care îi prezentau imaginea fără consimțământul sau compensarea sa. Familiile lui Robin Williams, George Carlin și Martin Luther King Jr. s-au plâns, de asemenea, la OpenAI cu privire la aplicația Sora.

OpenAI are o politică de opt-in pentru utilizarea vocii și a imaginii unei persoane în viață, dar utilizatorii Sora au putut crea videoclipuri cu Cranston, chiar dacă acesta nu și-a dat consimțământul pentru utilizarea imaginii sale. Pentru a remedia problema, OpenAI a întărit măsurile de protecție împotriva replicării vocii și a imaginii fără consimțământul expres.

Artiștii, interpreții și persoanele fizice au dreptul de a decide dacă și cum pot fi simulați cu Sora. Pe lângă noile măsuri de protecție, OpenAI a acceptat, de asemenea, să răspundă „rapid” la orice reclamații primite în viitor.

OpenAI: Există „interese puternice legate de libertatea de exprimare”

OpenAI a modificat pentru prima dată Sora la sfârșitul săptămânii trecute pentru a răspunde reclamațiilor familiei lui Martin Luther King Jr., iar compania a declarat că va întări măsurile de protecție pentru personalitățile istorice.

OpenAI a declarat că există „interese puternice legate de libertatea de exprimare” în reprezentarea personalităților istorice și publice decedate, dar reprezentanții autorizați sau proprietarii de bunuri pot solicita ca imaginea lor să nu fie utilizată în cameo-urile Sora. Sora a fost lansată pe 30 septembrie și a devenit de atunci una dintre cele mai populare aplicații din App Store.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

