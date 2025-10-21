OpenAI întărește protecțiile Sora în urma îngrijorărilor legate de deepfake-uri cu vedete

Sora, aplicația de creare de video cu inteligență artificială a OpenAI, nu va mai permite utilizatorilor să creeze videoclipuri cu imagini sau voci ale vedetelor. O suită de organizații, în frunte cu OpenAI, au dat astăzi o declarație comună despre „colaborarea productivă” pentru a asigura protecția vocii și a imaginii în conținutul generat cu Sora 2 și aplicația Sora, potrivit MacRumors.

Actorii sunt, și ei, îngrijorați de deepfake-uri

Actorul Bryan Cranston și-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea cu privire la Sora, după ce utilizatorii au putut crea deepfake-uri care îi prezentau imaginea fără consimțământul sau compensarea sa. Familiile lui Robin Williams, George Carlin și Martin Luther King Jr. s-au plâns, de asemenea, la OpenAI cu privire la aplicația Sora.

SAG-AFTRA, OpenAI, Bryan Cranston, United Talent Agency, Creative Artists Agency and the Association of Talent Agents are collaborating to ensure voice and likeness protections in Sora 2. pic.twitter.com/XPinJLNbJo — SAG-AFTRA (@sagaftra) October 20, 2025

OpenAI are o politică de opt-in pentru utilizarea vocii și a imaginii unei persoane în viață, dar utilizatorii Sora au putut crea videoclipuri cu Cranston, chiar dacă acesta nu și-a dat consimțământul pentru utilizarea imaginii sale. Pentru a remedia problema, OpenAI a întărit măsurile de protecție împotriva replicării vocii și a imaginii fără consimțământul expres.

Artiștii, interpreții și persoanele fizice au dreptul de a decide dacă și cum pot fi simulați cu Sora. Pe lângă noile măsuri de protecție, OpenAI a acceptat, de asemenea, să răspundă „rapid” la orice reclamații primite în viitor.

OpenAI: Există „interese puternice legate de libertatea de exprimare”

OpenAI a modificat pentru prima dată Sora la sfârșitul săptămânii trecute pentru a răspunde reclamațiilor familiei lui Martin Luther King Jr., iar compania a declarat că va întări măsurile de protecție pentru personalitățile istorice.

Statement from OpenAI and King Estate, Inc.



The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. (King, Inc.) and OpenAI have worked together to address how Dr. Martin Luther King Jr.’s likeness is represented in Sora generations. Some users generated disrespectful depictions of Dr.… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 17, 2025

OpenAI a declarat că există „interese puternice legate de libertatea de exprimare” în reprezentarea personalităților istorice și publice decedate, dar reprezentanții autorizați sau proprietarii de bunuri pot solicita ca imaginea lor să nu fie utilizată în cameo-urile Sora. Sora a fost lansată pe 30 septembrie și a devenit de atunci una dintre cele mai populare aplicații din App Store.