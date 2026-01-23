În 2025, consumatorii din întreaga lume au cheltuit, pentru prima dată în istoria pieței mobile, mai mulți bani pe aplicații (care nu sunt jocuri) decât pe jocuri, potrivit raportului anual State of Mobile, realizat de firma de intelligence de piață Sensor Tower. Schimbarea marchează un moment de cotitură pentru industria aplicațiilor, dominată timp de peste un deceniu de jocuri mobile.

La nivel global, cheltuielile pentru aplicații non-gaming au ajuns la aproximativ 85 de miliarde de dolari, în creștere cu 21% față de anul anterior și de aproape trei ori mai mult decât în urmă cu cinci ani. Până acum, un asemenea prag fusese atins doar temporar, în anumite piețe, precum Statele Unite, sau pe perioade limitate.

AI-ul schimbă economia aplicațiilor

Principalul motor al acestei transformări a fost inteligența artificială generativă, care a dominat atât topurile de descărcări, cât și creșterea veniturilor. Veniturile din achiziții în aplicație pentru aplicațiile AI s-au triplat în 2025, depășind 5 miliarde de dolari, în timp ce numărul descărcărilor a ajuns la 3,8 miliarde, dublu față de anul precedent.

Asistenții AI au fost vedetele anului. Toate cele zece aplicații cu cele mai multe descărcări la nivel global au fost asistenți AI, conduși de ChatGPT (OpenAI), Google Gemini și DeepSeek. ChatGPT s-a detașat net, după ce a generat singur 3,4 miliarde de dolari din achiziții în aplicație la nivel mondial.

Utilizatorii petrec tot mai mult timp în aplicațiile AI

Datele Sensor Tower arată nu doar o creștere a numărului de utilizatori, ci și o intensificare a utilizării. În 2025, consumatorii au petrecut 48 de miliarde de ore în aplicații de inteligență artificială generativă, de 3,6 ori mai mult decât în 2024 și de zece ori mai mult decât în 2023. Numărul total de sesiuni a depășit 1.000 de miliarde, iar ritmul de creștere a fost mai rapid decât cel al descărcărilor, semn că utilizatorii existenți folosesc aplicațiile din ce în ce mai intens.

Creșterea accelerată a aplicațiilor AI este alimentată și de investițiile masive făcute de marile companii de tehnologie. Google, Microsoft și X și-au extins agresiv asistenții AI pentru a concura cu ChatGPT, și au lansat într-un ritm alert noi funcții de generare de conținut, programare, raționament și execuție de sarcini. Raportul, evidențiat de TechCrunch, evidențiază în mod special progresele recente în generarea de imagini și video, inclusiv lansarea modelului GPT-4o pentru imagini și a soluțiilor video dezvoltate de Google.

Această competiție a dus și la o concentrare accentuată a pieței. OpenAI și DeepSeek au ajuns să reprezinte aproape 50% din descărcările globale de aplicații AI, față de doar 21% în 2024. În același timp, companiile Big Tech și-au dublat aproape cota de piață, ajungând la aproape 30%, în detrimentul unor competitori mai vechi.

Mobilul devine poarta principală către AI

Raportul subliniază și rolul crucial al smartphone-ului în adopția inteligenței artificiale. În Statele Unite, audiența totală a asistenților AI a depășit 200 de milioane de utilizatori la finalul anului, iar mai mult de jumătate dintre aceștia folosesc serviciile AI exclusiv pe mobil. În 2024, numărul utilizatorilor exclusiv mobili era de doar 13 milioane.

Dincolo de asistenți, alte aplicații AI populare includ platforma de generare muzicală Suno, aplicația text-to-video Jimeng AI a ByteDance și aplicații de tip „AI companion” precum Character.ai și Polybuzz.

Social media și streamingul rămân piloni ai consumului digital

Deși AI-ul a fost motorul principal al creșterii, nu a fost singurul. Aplicațiile de social media, streaming video și productivitate au continuat să atragă un volum uriaș de timp și bani. Utilizatorii au petrecut, în medie, 90 de minute pe zi pe rețelele sociale, ceea ce însumează aproape 2,5 trilioane de ore la nivel global, cu 5% mai mult decât în anul precedent.