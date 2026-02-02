Snapchat a anunțat luni că a blocat sau dezactivat 415.000 de conturi de utilizatori adolescenți sub 16 ani în Australia, în primele două luni de la intrarea în vigoare a unei legi considerate pionierat, care le interzice accesul pe rețelele sociale, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Continuăm să blocăm conturi zilnic”, a precizat Snapchat într-un comunicat. Platforma a subliniat, însă, limitele măsurilor de control, și a explicat că instrumentele folosite pentru estimarea vârstei utilizatorilor pot avea o marjă de eroare de doi până la trei ani.

Compania a criticat din nou legea

„În practică, acest lucru înseamnă că unii adolescenți sub 16 ani pot ocoli măsurile de protecție, în timp ce alți tineri de peste 16 ani își pierd în mod nedrept accesul”, se arată în comunicat.

Snapchat a sugerat autorităților australiene ca magazinele de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor înainte ca aplicațiile să fie descărcate, alăturându-se astfel solicitării formulate și de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg.

Compania a criticat din nou legea, și a subliniat că Snapchat „este, înainte de toate, o platformă de mesagerie folosită de tineri pentru a rămâne conectați cu prietenii apropiați și cu familia”. „Noi nu credem că restricționarea accesului adolescenților îi face mai siguri, mai fericiți sau îmbunătățește situația în vreun fel”, a adăugat compania.

Unii copii pot găsi metode ingenioase de a rămâne pe rețelele sociale

Mai multe platforme, precum Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook și Instagram, trebuie să aplice această interdicție în Australia, sau riscă amenzi dacă nu iau măsuri rezonabile pentru respectarea legii.

Luna trecută, comisarul australian pentru securitate online, Julie Inman Grant, a declarat că primele reacții privind respectarea interdicției sunt încurajatoare. „Deși unii copii pot găsi metode ingenioase de a rămâne pe rețelele sociale, este important să evaluăm succesul legii în funcție de reducerea riscurilor și de schimbarea mentalității în societate”, a afirmat ea.

Înainte și după intrarea în vigoare a legii, descărcările unor platforme mai puțin cunoscute, precum BlueSky și Lemon8, au crescut, dar ambele rețele au declarat că respectă legislația și cooperează cu autoritățile australiene.

Legea australiană a atras atenția la nivel internațional. India analizează un proiect similar, iar în Franța, Adunarea Națională a votat săptămâna trecută o interdicție pentru adolescenții sub 15 ani, cu scopul de a o aplica complet până la 1 ianuarie 2027.