Bosch anunță o nouă rundă de concedieri în România, parte a unui proces amplu de restructurare la nivel global. Compania va reduce treptat aproximativ 510 poziții din cadrul diviziei Bosch Global Business Services din Timișoara, până la finalul anului 2030. Divizia are în prezent în jur de 1.800 de angajați, potrivit Economedia.ro.

Măsura se înscrie în planul global al Bosch de a elimina circa 3.400 de locuri de muncă din această divizie, în contextul schimbărilor economice și al presiunilor de competitivitate. Reducerile de personal la nivel global fac parte din strategia anunțată în septembrie, când grupul german a comunicat intenția de a renunța la 13.000 de locuri de muncă în mai multe unități ale sale.

În România, Bosch precizează că ajustările vor fi implementate gradual, pentru a reduce impactul social și pentru a permite companiei să se reorganizeze eficient. „Scopul nostru este să realizăm aceste ajustări într-un mod cât mai acceptabil din punct de vedere social, lucrând îndeaproape cu reprezentanții angajaților”, transmite compania. În comunicat se arată că schimbările sunt necesare „pentru a menține competitivitatea” și pentru a răspunde unei „cereri stagnante” în segmentul de servicii operaționale.

Bosch explică acest val de restructurări prin contextul economic actual, marcat de performanța slabă pe piețele cheie, incertitudini geopolitice și transformări majore în industriile în care activează.

Compania afirmă că trebuie să reducă permanent costurile și să își reorienteze structura, pentru a putea continua investițiile în inovație. Ajustările sunt gândite ca parte din efortul de a acoperi un „decalaj anual de costuri” estimat la 2,5 miliarde de euro la nivelul Bosch Mobility.

Bosch a informat reprezentanții angajaților despre aceste decizii și urmează să deschidă discuții privind implementarea concretă a măsurilor. „Ne angajăm să avem o comunicare transparentă și deschisă, motiv pentru care i-am informat mai întâi pe angajații noștri despre această decizie”, se arată în mesajul companiei.

Alte reduceri în România

Nu este prima restructurare pe care Bosch o operează în România anul acesta. În octombrie, divizia Mobility Electronics din Cluj a anunțat renunțarea la 170 de poziții până la finalul lui 2025. Fabrica Bosch din Cluj are aproximativ 3.300 de angajați.

Numărul total de angajați Bosch la nivel național a scăzut în 2024 cu circa 200 de persoane, ajungând la 10.320 la finalul anului. În același timp, compania a investit în 2024 aproximativ 246 de milioane de lei, în special în unitățile de producție din Cluj și Blaj, precum și în activități de cercetare și dezvoltare.

Concedieri și la nivel internațional

Bosch se confruntă cu dificultăți pe o piață auto afectată de scăderea cererii și creșterea costurilor. Declarațiile managementului confirmă presiunile din industrie. „Trebuie să lucrăm de urgență la competitivitatea noastră în sectorul mobilității și să ne reducem permanent costurile”, a spus Stefan Grosch, membru în consiliul de administrație al companiei. El admite că procesul este „foarte dureros”, dar afirmă că „nu există nicio cale de ocolire”.

Grupul german urma să reducă locuri de muncă în mai multe locații din Germania și alte țări, până în 2030. În comunicările sale, Bosch menționează existența unei „supracapacități semnificative” în administrativ, vânzări, dezvoltare și producție, pe fondul cererii în scădere.

În 2024, Bosch a raportat în România vânzări consolidate de 2,6 miliarde de lei, în creștere cu 2,6% față de anul anterior, în ciuda condițiilor dificile ale pieței. Compania subliniază că investițiile și reorganizarea sunt esențiale pentru a-și menține poziția într-un sector aflat în plină transformare.