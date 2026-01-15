Revolut lansează o funcție care identifică apelurile înșelătoare și previne fraudele prin impersonare

Revolut a anunțat joi lansarea unei noi funcții menite să protejeze utilizatorii împotriva unuia dintre cele mai frecvente tipuri de fraudă: apelurile prin impersonare, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Noua funcționalitate detectează apelurile primite în momentul în care clientul deschide aplicația Revolut și confirmă dacă interacțiunea este cu un agent real al companiei sau nu. Aceasta funcționează pentru aplicațiile care permit apeluri vocale, oferind utilizatorilor posibilitatea de a raporta rapid tentativele de fraudă și de a-și proteja fondurile.

„Odată cu creșterea utilizării inteligenței artificiale pentru a copia sau genera voci false (deep fake) și pe măsură ce tacticile de inginerie socială devin din ce în ce mai sofisticate, infractorii găsesc noi modalități de a convinge consumatorii că vorbesc cu banca lor sau cu cineva în care au încredere. Fraudele prin impersonare sunt o formă de înșelăciune prin care victimele sunt contactate telefonic și apelanții pretind că reprezintă o instituție financiară sau o persoană de încredere. Apelanții pun presiune pe utilizatori să mute banii în conturi pretinse mai sigure, să divulge date sensibile/personale sau să aprobe tranzacții frauduloase”, se arată în comunicat.

Revolut atrage atenția asupra creșterii alarmante a acestui tip de fraudă. Escrocii pot genera scripturi foarte convingătoare și chiar pot imita vocile reale cu o acuratețe surprinzătoare. Un studiu din 2021 arăta că doar 25% dintre oameni pot distinge corect o voce deep fake de una reală, deși majoritatea considerau că pot identifica falsurile.

„Acest lucru îi face pe utilizatorii de soluții financiare digitale mai vulnerabili la escrocherii și conduce la creșterea fraudelor de tip APP (Authorised Push Payment – Plată Autorizată inițiată de Plătitor), care generează pierderi pentru consumatori”, susține Revolut.

Noul sistem introduce un banner live în aplicație care se activează în timpul apelului. Bannerul confirmă dacă apelul provine de la Revolut sau afișează un avertisment dacă apelantul nu aparține companiei. Interacțiunea cu bannerul oferă utilizatorului recomandări și pași concreți pentru protejarea fondurilor.

„Revolut se angajează să construiască un viitor financiar mai sigur. Cu cât răufăcătorii digitali adoptă inteligența artificială și instrumente avansate de tip deep fake, cu atât trebuie să inovăm mai rapid, pentru a proteja fondurile clienților și pentru a fi cu un pas înaintea celor care vor să înșele utilizatorii. Această nouă funcție nu numai că le transmite utilizatorilor avertismente contextuale, în timp real, în momentul în care au cea mai mare nevoie de ele, dar îi și ghidează să identifice escrocheriile bazate pe impersonare, oferind pași clari și acționabili pentru a-și păstra banii în siguranță și pentru a evita tentativele de fraudă”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut.

Revolut își extinde astfel gama de funcții de securitate pentru identificarea activităților neautorizate. Numai în 2024, sistemele de prevenire a fraudelor au protejat clienții de pierderi de 600 milioane de lire sterline. Printre lansările recente se numără apelurile în aplicație, Protecția Fondurilor (Wealth Protection) și Modul Stradă (Street Mode), care permit verificări biometrice și întârzierea transferurilor pentru siguranță.

Sistemele de machine learning ale Revolut detectează și blochează tranzacțiile riscante înainte ca banii să părăsească contul. Funcția este activă automat pentru utilizatorii iOS, iar clienții Android trebuie să o autorizeze din Hub-ul de Securitate. „Funcția este opțională pentru utilizatorii de echipamente Android și nu garantează protecție integrală”, se subliniază în comunicat.

Revolut, lansată în 2015 în Regatul Unit, oferă servicii de transfer de bani și schimb valutar. În prezent, peste 65 de milioane de clienți folosesc serviciile companiei pentru mai mult de un miliard de tranzacții pe lună.