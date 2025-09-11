Spotify introduce streaming audio „lossless” pentru abonații premium

Spotify introduce oficial streamingul audio lossless (redare la calitate integrală) pentru abonații premium, după mai mulți ani de amânări. Lossless înseamnă muzică redată fără compresie, în format FLAC, la o calitate de până la 24-bit/44.1 kHz, ceea ce permite ascultarea pieselor la fidelitate apropiată de cea din studio sau de pe un CD.

Potrivit TechCrunch, noua funcție este disponibilă deja pentru utilizatorii din SUA, Marea Britanie, Germania, Japonia, Suedia, Australia, Austria, Olanda sau Portugalia și va fi extinsă treptat în peste 50 de țări până la finalul lunii octombrie.

Utilizatorii vor fi notificați direct în aplicație atunci când primesc acces. Activarea se face din „Setări și Confidențialitate”, secțiunea Calitatea media, unde poate fi selectată opțiunea „Lossless” atât pentru streaming prin Wi-Fi și date mobile, cât și pentru descărcări.

Funcția este disponibilă pe mai multe dispozitive, însă fiecare trebuie configurat manual, deoarece setarea nu se aplică automat pentru toate terminalele conectate la cont. Spotify precizează că fișierele lossless sunt mai mari și consumă mai multe date mobile, motiv pentru care aplicația afișează informații despre traficul utilizat.

Redarea lossless este posibilă doar prin Wi-Fi, nu și prin Bluetooth, din cauza limitărilor de lățime de bandă.

Pentru sisteme audio externe, utilizatorii pot folosi Spotify Connect, compatibil cu echipamente de la Bose, Yamaha sau Bluesound. Și Apple a atras atenția anterior asupra faptului că Bluetooth nu poate susține fluxuri audio la această calitate.

Lansarea survine după un proces lung și mai multe întârzieri. În 2021, compania anunța un abonament hi-fi, dar planul a fost amânat din cauza licențelor. În 2024, CEO-ul Daniel Ek declara că Spotify se află în „primele etape” de pregătire a acestei funcții.

Între timp, rivalii au trecut deja la nivelul următor: Apple Music a lansat lossless în 2021, iar Amazon Music a introdus un abonament HD încă din 2019, devenit ulterior gratuit.

Spotify a transmis că aproape întreaga bibliotecă de 100 de milioane de melodii este disponibilă acum la calitate lossless, cu excepția unor titluri izolate. „Această lansare acoperă aproape fiecare piesă din biblioteca noastră”, a precizat compania.