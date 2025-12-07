Platforma de streaming audio Spotify a anunțat că luna aceasta va începe să integreze videoclipuri muzicale în aplicația sa și le va oferi abonaților șansa de a schimba ușor între versiunile audio și video ale multor melodii populare, și nu numai. Pentru început funcția va fi activă doar în Statele Unite ale Americii, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Iar giganții din industria streaming-ului audio nu se opresc aici. „Nu construim doar funcții. Creăm o experiență video de top pentru a rivaliza cu cei mai mari jucători, precum YouTube sau TikTok”, a declarat compania într-un anunț recent. Spotify evoluează „de la o platformă orientată spre audio la un serviciu video de clasă mondială”, afirmă acel anunț.

Expansiunea Spotify către videoclipuri muzicale vine după ce compania a încheiat în această toamnă acorduri de licențiere cu marile case de discuri și cu National Music Publishers Association, acorduri care includ în mod specific drepturi audiovizuale.

„Aceste contracte ne oferă drepturi video mai largi, de care aveam nevoie de mult timp”, a explicat Alex Norström, directorul comercial al Spotify, la ultimul apel pentru rezultate financiare de luna trecută. „A fost un obiectiv strategic esențial pentru noi, deoarece ne permite să inovăm și să lansăm mai multe produse și funcții.”

Ascensiunea podcastului pe Spotify

Spotify a fost ocupată și cu adăugarea altor forme de conținut video. Norström a dezvăluit că pe platformă există acum aproape jumătate de milion de podcasturi și emisiuni video. Peste 390 de milioane de utilizatori au urmărit podcasturi video pe Spotify, iar timpul petrecut urmărind videoclipuri s-a dublat față de anul trecut, potrivit lui Norström.

Nici în România nu e de omis ascensiunea podcastului pe Spotify. 37,8% dintre romanii cu vârste cuprinse între 16 și 50 de ani consumă conținut audio online în format podcast, potrivit unor studii.

Mark Mulligan, director general la MIDiA Research, crede că orientarea Spotify spre video este un semn al vremurilor pentru industria muzicală online, care începe să atingă un plafon pe piețele occidentale. „Streamingul muzical intră într-o fază de optimizare”, spune Mulligan. „Ultimii 10 ani au fost despre creștere; următorii 10 vor fi despre consolidare.”

Cu majoritatea consumatorilor dispuși să plătească pentru muzică deja abonați la un serviciu, Spotify trebuie să se concentreze pe creșterea timpului de utilizare, pe păstrarea abonaților și pe monetizarea mai bună a celor din nivelul gratuit, susținut de reclame. Asta înseamnă că serviciul nu mai concurează doar cu Apple Music și alte servicii de streaming muzical, ci cu orice altceva ne ocupă ochii și urechile – fie TikTok, Netflix sau chiar jocurile video, informează The Verge.

Concurența și noile provocări ale Spotify

Spotify este și în dezavantaj deoarece muzica tinde să fie un mediu de fundal pentru mulți oameni, susține Mulligan. „Adăugarea de video ajută Spotify să crească nivelul de atenție”, spune el. „Dintre toate formatele de divertisment, muzica este cel mai puțin probabil să primească atenție deplină – puțin sub o treime dintre oameni se concentrează efectiv pe muzică atunci când ascultă streaming. Video-ul solicită mai multe simțuri și, prin urmare, mai multă atenție.”

Există o platformă care a perfecționat deja combinația de muzică și video: YouTube. Serviciul video deținut de Google este de mult timp cea mai populară destinație pentru muzică gratuită, MIDiA arătând într-un sondaj din această vară că 67% dintre consumatori urmăresc lunar videoclipuri muzicale pe YouTube, comparativ cu 45% care ascultă muzică gratuit și 37% care au un abonament muzical.

În plus, YouTube are propriul său serviciu de abonament, YouTube Music, care beneficiază de integrarea strânsă cu imensul catalog video al platformei. „Este un mediu vizual într-o lume a divertismentului definită de video”, spune Mulligan. „YouTube Music este și singurul alt jucător global în afară de Spotify care crește într-un ritm similar. Deci, deși nu este cel mai mare concurent al Spotify, probabil că este cel mai serios concurent în prezent.”

În acest context, Spotify este dispusă să formeze alianțe inedite pentru a-și crește audiența video. Compania a anunțat un acord cu Netflix pentru a aduce The Bill Simmons Podcast și alte podcasturi Spotify pe platforma video în octombrie. Nu este singurul parteneriat de acest fel: Spotify a colaborat și cu Samsung, care distribuie un canal de streaming gratuit, liniar, cu episoade din podcasturi Spotify precum The Dave Chang Show și The Rewatchables.

Pe lângă venituri suplimentare, Spotify se așteaptă ca aceste parteneriate să genereze interes pentru podcasturile sale, care apoi ar putea atrage mai mulți utilizatori înapoi pe Spotify.

Compania a refuzat să comenteze pe tema planurilor sale video, dar The Verge notează că Spotify nu va deveni un TikTok în toată regula. Permițând oricui, inclusiv nouă, să-și încarce discursurile nefiltrate ar aduce provocări uriașe legate de copyright și moderare.

Totuși, liniile dintre amatori și creatori profesioniști devin tot mai neclare. Spotify le permite deja artiștilor să încarce clipuri verticale de 30 de secunde, în stil Reels. Compania a adăugat asemenea clipuri și de la podcasteri și autori de audiobook în retrospectiva Spotify Wrapped 2025.

Următorul pas logic ar fi integrarea unor creatori muzicali populari, crede Audrey Marshall, co-fondatoare și Chief Operating Officer la Thematic, o platformă care facilitează licențierea muzicii pentru creatori de conținut. „Curatorii de muzică au devenit unii dintre cei mai populari creatori pe TikTok, cu recomandările lor frecvente de melodii, artiști și playlisturi”, a scris Marshall într-o postare recentă.

Asta în ciuda faptului că TikTok nu este cea mai eficientă platformă pentru recomandări muzicale. „În prezent, dacă vrei recomandările unui curator muzical de pe TikTok, trebuie să deschizi TikTok, să speri că feed-ul ți-l arată, să-i urmărești clipul, apoi să ieși din TikTok și să deschizi Spotify ca să cauți artistul”, scrie Marshall. „N-ar fi mult mai eficient să vezi acest video direct în Spotify și apoi să dai click imediat pentru a asculta artistul?”

Indiferent dacă Spotify îi urmează sau nu recomandarea, este din ce în ce mai sigur că video-ul va fi o componentă esențială a viitorului Spotify – pe telefoane, televizoare și orice alte dispozitive.