Spotify Wrapped 2025 transformă ascultarea melodiilor preferate într-o competiție

Este timpul pentru listele de sfârșit de an, rezumatele anuale și, bineînțeles, Spotify Wrapped. Acolo se regăsesc elementele obișnuite, cum ar fi cea mai ascultată melodie, timpul total de ascultare și artistul preferat. De asemenea, utilizatorii primesc playlistul 2025 Wrapped, care arată acum de câte ori a fost ascultată fiecare dintre cele 100 de melodii preferate din acest an.

Dar Spotify adaugă câteva noutăți la tradiția sa anuală, inclusiv Wrapped Party, care te pune în competiție cu prietenii tăi pentru a vedea cine este cel mai mare (sau cel mai ciudat) fan al muzicii, scrie The Verge.

Wrapped Party este o funcție interactivă pe care o „joci” cu prietenii. Desigur, nu ai prea multe de făcut, deoarece este vorba în principal despre ceea ce ai ascultat deja. Nu poți să te întorci în timp și să asculți o melodie mai obscură decât prietenii tăi sau să asculți retroactiv mai multe cărți audio horror. Totuși, transformarea ascultării muzicii într-un sport competitiv este cu siguranță o nouă întorsătură a tradiției anuale Wrapped.

Ca parte a competiției, vei primi premii individuale, cum ar fi „The Onion Chopper” pentru ascultarea celor mai triste melodii. Dar întregul tău grup va fi evaluat în funcție de cât de bine se potrivesc gusturile voastre, de la „Copy and Paste” când obiceiurile voastre de ascultare sunt aproape identice, la „Chaos Crew” când nu aveți niciun artist în comun.

Spotify readuce și quizul interactiv despre melodii și topul artiștilor, care arată cum s-au schimbat cei mai populari cinci artiști ai voștri de la o lună la alta. Dar compania va evidenția pentru prima dată și cele mai populare albume. În trecut, Wrapped s-a concentrat în totalitate pe melodii individuale și pe artiști sau genuri. Anul acesta, compania recunoaște în sfârșit că unii dintre noi încă ascultăm albume de la început până la sfârșit. Wrapped 2025 va merge și mai departe de muzică, evidențiind pentru prima dată genurile tale preferate de cărți audio.

Alte două funcții noi care au scopul de a oferi o perspectivă asupra obiceiurilor tale de ascultare sunt Clubs și Listening Age. Prima este, în esență, o modalitate mai distractivă de a aborda genul tău preferat. În loc să spună pur și simplu că ai ascultat cel mai mult metal, vei fi plasat în Grit Collective, care „crede în rebeliune prin muzică”. De asemenea, ți se va atribui un rol în club, cum ar fi Scout, dacă ai tendința de a fi la curent cu artiștii în ascensiune.

În timp ce „Cluburile” cultivă un sentiment de apartenență, „Vârsta de ascultare” pare mai degrabă concepută pentru a evidenția modul în care s-ar putea să nu te încadrezi în generația ta. Aceasta analizează obiceiurile tale de ascultare și, practic, spune: „Asculți muzica unui septuagenar”, chiar dacă ai doar 38 de ani. Dacă încă asculți metal de sfârșitul anilor ’90, de exemplu, va spune că vârsta ta de ascultare este de aproximativ 40 de ani. Asculți în principal muzică lansată în 2025? Ei bine, atunci s-ar putea să ai doar 18 ani.

Spotify nu a fost primul care a lansat funcția anuală Wrapped în acest an. Apple Replay, Amazon Delivered și Recap pe YouTube Music au fost lansate și ele recent.