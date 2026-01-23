dark
Teams, Exchange și OneDrive, indisponibile pentru mii de utilizatori / Care este cauza întreruperii majore pentru serviciile Microsoft 365?

Redacția TechRider
23 ianuarie 2026
Pachete de instalare false pentru Microsoft Teams răspândesc malware periculos
Photo by Ed Hardie on Unsplash
Mai multe servicii esențiale din suita Microsoft 365 au fost indisponibile miercuri după-amiază, în urma unei întreruperi majore care a afectat utilizatori din mediul enterprise, în special din America de Nord, scrie Mediafax.

Problemele au împiedicat accesul la emailuri, fișiere și platforme de colaborare utilizate zilnic de companii și instituții.

Microsoft a confirmat incidentul printr-o postare publicată pe rețeaua socială X în jurul orei 14:30 (ora Coastei de Est a SUA). Potrivit companiei, avaria a fost provocată de o problemă apărută într-o componentă a infrastructurii sale de servicii, care „nu procesează traficul conform așteptărilor”.

Servicii critice afectate

Conform informațiilor afișate pe pagina oficială de status a Microsoft, întreruperea afectează o gamă largă de servicii Microsoft 365, printre care:

  • Exchange Online, serviciul de email corporativ;
  • SharePoint Online și OneDrive, în special funcțiile de acces și căutare a fișierelor;
  • Microsoft Teams, unde utilizatorii nu pot crea chat-uri, organiza întâlniri sau adăuga membri noi.

Problemele nu se limitează însă la utilizatorii finali. Administratorii IT raportează lipsa accesului la mai multe instrumente de management și securitate, inclusiv Microsoft Purview, Defender XDR și centrele de administrare, ceea ce îngreunează monitorizarea infrastructurii și gestionarea incidentelor.

Fără termen clar pentru remediere

Microsoft a transmis că echipele sale tehnice lucrează pentru a readuce infrastructura afectată „într-o stare sănătoasă”, în vederea restabilirii complete a serviciilor. Compania nu a oferit, deocamdată, un termen estimativ pentru rezolvarea definitivă a problemei și nici detalii tehnice suplimentare privind cauza exactă a avariei.

Incidentul a fost remarcat și de jurnaliștii care au relatat despre situație, unii dintre aceștia semnalând ironia faptului că nu pot solicita un punct de vedere oficial prin email, întrucât propriile adrese sunt găzduite tot pe infrastructura Microsoft afectată de întrerupere.

