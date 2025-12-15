VIDEO Google dezvoltă Disco, un nou browser experimental / Este o platformă de testare pentru a utiliza internetul cu ajutorul AI

Echipa Chrome a Google a dezvoltat un browser care preia o interogare, deschide o serie de file conexe și creează o aplicație personalizată pentru cererea noastră. Conceptul se numește GenTabs, iar browserul pe care rulează această funcție se numește Disco. The Verge relatează că ambele proiecte sunt lansate în Google Labs, zona de testare beta a Google.

Unele caracteristici au la bază Gemini 3

GenTabs se dovedește a fi un termen neinteresant, dar destul de descriptiv: sunt pagini bogate în informații generate de modelele Gemini ale Google. Una dintre caracteristicile cheie ale recent lansatului Gemini 3 este capacitatea sa de a crea interfețe interactive unice, construind în esență aplicații miniaturale pe loc, în loc să returneze doar o mulțime de text sau o imagine.

Spre deosebire de majoritatea browserelor cu AI, Disco pare să spere că vom deschide și vom vizita site-urile web sugerate de el. Manini Roy, care conduce un laborator de inovare în cadrul echipei Chrome, spune că echipa a dorit să îi încurajeze pe utilizatori să adauge mai multe informații și cercetări în GenTab, așa că a trebuit să îi determine să deschidă câteva file obișnuite. Ea spune că „acesta este fundamentul pe care GenTabs se bazează pentru a se crea”. Până în prezent, ea spune că datele preliminare sugerează că încurajarea oamenilor să utilizeze web-ul în loc să se limiteze la chatbot funcționează deja.