WordPress face un pas important către simplificarea publicării online, lansând serviciul my.WordPress.net, care permite utilizatorilor să creeze site-uri și să înceapă publicarea fără a avea nevoie de cont, plan de găzduire sau domeniu propriu. Platforma, anunțată miercuri, funcționează integral în browser și se bazează pe aceeași tehnologie folosită pentru demo-urile WordPress, oferind acum o soluție permanentă și personală de publicare, potrivit TechCrunch.

Site-urile create prin my.WordPress.net sunt private și nu sunt accesibile publicului, ceea ce face ca platforma să fie potrivită pentru activități precum scrierea privată, jurnalizare, cercetare sau testarea de idei înainte de a fi publicate. Datele site-urilor sunt stocate în browser-ul utilizatorului, ceea ce înseamnă că acestea nu pot fi accesate de pe alte dispozitive, deși există opțiunea de a transfera site-ul pe un host WordPress dedicat dacă se dorește publicarea.

Parte a unei strategii mai ample a WordPress

Serviciul include și un App Catalog cu instrumente pentru uz personal, printre care un CRM personal, cititor RSS, un instrument de bookmarking și un AI Workspace. Platforma se integrează cu WordPress Playground și aplicații OpenAI, oferind utilizatorilor posibilitatea de a folosi un asistent AI pentru modificarea plug-in-urilor sau crearea unor noi instrumente.

Această lansare face parte dintr-o strategie mai amplă a WordPress, care include și echipa WordPress AI, dedicată dezvoltării de produse AI pentru comunitatea de dezvoltatori. În plus, platforma comercială WordPress.com a introdus anul trecut un AI website builder, care permite crearea de site-uri printr-o interfață de tip chatbot AI.

my.WordPress.net oferă un mediu sigur și privat pentru crearea de conținut, cu posibilitatea de backup regulat și resetarea site-urilor atunci când este necesar. Prin această inovație, WordPress se poziționează nu doar ca un instrument de publicare, ci și ca un spațiu de lucru personalizat, accesibil direct din browser.