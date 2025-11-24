O nouă funcție a rețelei de socializare X arată locația de unde sunt realizate postările / Apar dubii despre originea unor postări pro-MAGA

Rețeaua de socializare X, deținută de multi-miliardarul Elon Musk, a lansat în weekend o funcție care afișează locațiile utilizatorilor, reînnoind controlul asupra provenienței multor conturi, inclusiv a celor care postează frecvent despre politica americană. Potrivit The New York Times, noua funcție afișează țara sau regiunea în care se află un cont, precum și data la care a fost creat și de câte ori a fost schimbat numele de utilizator.

Datele de localizare vor fi actualizate „periodic”

Noua funcție a fost anunțată de Nikita Bier, șeful departamentului de produse al X, într-o postare pe rețeaua de socializare pe care o administrează.

In a couple hours, we'll be rolling out About This Account globally, allowing you to see the country or region where an account is based. This will be accessible by tapping the signup date on profiles.



This is an important first step to securing the integrity of the global town… pic.twitter.com/5d7cX21qGj — Nikita Bier (@nikitabier) November 22, 2025

Utilizatorii din țările în care libertatea de exprimare este limitată pot alege să afișeze doar regiunea în care se află, a spus Bier, pentru a se proteja de represalii. El a adăugat că datele de localizare vor fi actualizate „periodic”, după un „program întârziat și aleatoriu, pentru a proteja confidențialitatea”.

Unele postări pro-MAGA nu provin din Statele Unite

După lansarea funcției, detectivii online au folosit-o rapid pentru a determina că unele conturi care postează conținut în sprijinul președintelui Trump și al mișcării MAGA nu au sediul în Statele Unite. Un cont numit „MAGA NATION”, care are aproape 400.000 de urmăritori și postează de mai multe ori pe zi, are sediul în Europa de Est.

Sursa foto: Captură de ecran via X

X se luptă de mult timp cu conturile false și automatizate care răspândesc dezinformare pe platformă. Cercetătorii au descoperit că astfel de roboți au postat dezinformare legată de alegeri și de pandemia de coronavirus și au promovat teorii conspiraționiste.

Chiar și Departamentul de Securitate Internă al SUA a fost implicat în speculațiile privind locul în care contul său de X a fost creat, acesta transmițând că postările au fost realizate dintotdeauna doar din Statele Unite.

I can’t believe we have to say this, but this account has only ever been run and operated from the United States. Screenshots are easy to forge, videos are easy to manipulate. Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Alc4VITHbm — Homeland Security (@DHSgov) November 23, 2025