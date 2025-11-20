Platforma X a lansat Chat, o versiune îmbunătățită și criptată a serviciului său de mesagerie directă. Noul serviciu include suport pentru apeluri video și vocale, mesaje care dispar automat și partajare de fișiere, potrivit The Verge.

Chat este disponibil acum pe iOS și web, versiunea pentru Android urmând să fie lansată „în curând”. Noul sistem înlocuiește vechiul serviciu de mesagerie al platformei, dar mesajele vechi ar trebui să fie transferate automat.

Chat oferă criptare end-to-end

X afirmă că Chat oferă criptare end-to-end (E2EE) pentru mesaje și fișiere, deși o pagină de suport precizează că acest lucru nu acoperă metadatele mesajelor, cum ar fi cine le-a primit sau când au fost trimise.

De asemenea, nu există protecție împotriva atacurilor de tip „man-in-the-middle”. Compania a recunoscut că, dacă „un insider rău intenționat sau chiar X” ar compromite o conversație criptată, utilizatorii nu ar avea cum să știe. Totuși, modalități de verificare a autenticității mesajelor și a dispozitivelor vor fi disponibile în viitor.

X a introdus pentru prima dată mesageria criptată în 2023

Alte funcții de confidențialitate includ mesaje care dispar automat după o perioadă setată, notificări la capturile de ecran sau blocarea completă a acestora. Mesajele pot fi editate sau șterse, iar apelurile vocale și video sunt deja disponibile, cu note vocale urmând să fie adăugate.

X, cunoscut anterior ca Twitter, a introdus pentru prima dată mesageria criptată în 2023, dar funcția a fost suspendată în mai 2025 pentru „îmbunătățiri”. Se pare că aceste îmbunătățiri au fost implementate acum prin lansarea Chat.