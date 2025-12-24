Căștile cu fir revin în atenția publicului: Motivele pentru care tot mai mulți tineri renunță la Bluetooth

Căștile audio cu fir, considerate până de curând o tehnologie depășită, revin în atenția publicului, în special în rândul generației tinere, pe fondul oboselii digitale, al costurilor mai reduse și al unei tendințe culturale de revalorizare a tehnologiilor simple, potrivit unei analize publicate de The Guardian.

Fenomenul este vizibil inclusiv în zona de modă și cultură pop, unde mai multe celebrități au fost surprinse purtând căști cu fir, acestea devenind un element recognoscibil de stil. Tendința este amplificată de prezența constantă a accesoriului pe rețelele sociale și în campanii de modă, unde căștile cu fir sunt prezentate ca parte a unei estetici deliberate.

Un accesoriu cu semnificație culturală

Potrivit lui Daniel Rodgers, editor de fashion news la British Vogue, căștile cu fir au devenit un obiect stilizabil, asociat cu ideea de nonșalanță și detașare. Spre deosebire de dispozitivele wireless, acestea sunt vizibile și transmit explicit dorința de izolare sau deconectare.

Această dimensiune simbolică este reflectată și în apariții editoriale recente, inclusiv pe coperta revistei New York, unde mai multe personalități publice sunt fotografiate în transportul public, toate purtând căști cu fir. Accentul cade mai puțin pe celebrități și mai mult pe accesoriul comun care le unește.

Fotografiile aparțin lui Hannah La Follette Ryan, fotograf din Brooklyn și creatoarea contului @SubwayTakes, care documentează viața cotidiană a newyorkezilor. Ea consideră că revenirea căștilor cu fir este strâns legată de saturația față de tehnologie și de dispozitivele care necesită încărcare constantă.

Prețul, calitatea sunetului și nostalgia

Diferența de preț este un alt factor important. Căștile cu fir sunt semnificativ mai accesibile decât variantele wireless, ceea ce le face atractive pentru un public mai tânăr. În același timp, unii consumatori aleg această opțiune și pentru fidelitatea sunetului, adesea percepută ca fiind superioară în cazul conexiunilor prin cablu.

Tom Morgan-Freelander, editor adjunct al revistei de tehnologie Stuff, explică această revenire ca parte a unui val mai larg de interes pentru tehnologiile retro. Potrivit acestuia, brandurile reintroduc modele cu fir ca răspuns la cererea pentru produse mai simple și mai fiabile.

Date de piață și perspective

Deși căștile wireless rămân dominante în vânzări, unii retaileri raportează creșteri semnificative pentru anumite modele de căști clasice. În același timp, sunt lansate produse care reproduc designul unor modele iconice din anii ’80, mizând pe componenta nostalgică.

Există însă și dezavantaje bine cunoscute, precum gestionarea cablurilor, aspect acceptat de o parte dintre utilizatori ca parte a experienței. Pentru susținătorii acestui trend, inconvenientele sunt compensate de simplitatea utilizării și de ideea de încetinire a ritmului cotidian.

În pofida revenirii în atenție, observatorii fenomenului subliniază că piața audio va continua să ofere opțiuni diverse, iar alegerea între căști cu fir și wireless ține tot mai mult de preferințe personale, stil de viață și context cultural.