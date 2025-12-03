Chile interzice telefoanele în școlile primare și secundare

Legislativul din Chile a aprobat o lege care va elimina folosirea telefoanelor mobile în școlile primare și secundare, atât de stat, cât și private, relatează Agerpres.

Proiectul, susținut de guvernul președintelui Gabriel Boric, a trecut cu o majoritate largă în Camera Deputaților și așteaptă promulgarea oficială. Măsura este programată să intre în vigoare în luna martie.

Potrivit textului legislativ, interdicția se aplică în întreaga incintă a unităților de învățământ, însă fiecare școală va avea responsabilitatea de a defini în regulamentele interne modul concret de aplicare. Autoritățile chiliene justifică restricția prin efectele negative ale utilizării excesive a smartphone-urilor în rândul elevilor. Ministrul educației, Nicolas Cataldo, a descris fenomenul ca fiind „scăpat de sub control”, iar deputatul Diego Schalper, coautor al inițiativei, a subliniat că dependența de telefon afectează atenția și procesul de învățare.

Din perspectiva opoziției, măsura este prezentată nu ca un refuz al tehnologiei, ci ca o încercare de a încuraja un climat educațional mai concentrat și mai echilibrat. Deputata Marcia Raphael a afirmat că legea urmărește îmbunătățirea performanțelor școlare, a vieții de comunitate și a sănătății emoționale a elevilor.

Legea chiliană include și excepții: telefoanele vor putea fi folosite în situații de urgență, pentru elevii cu nevoi educaționale speciale sau în cazul unor afecțiuni medicale ce necesită monitorizare prin dispozitive digitale.

Decizia se înscrie într-o tendință globală de limitare a accesului la smartphone-uri în timpul orelor. Brazilia a adoptat în ianuarie o lege prin care telefoanele sunt interzise atât în clasă, cât și în curtea școlii, iar Finlanda aplică din 1 august o regulă similară. Coreea de Sud, Italia și Franța au, de asemenea, politici restrictive. În Franța, interdicția introdusă în 2018 rămâne dificil de implementat, autoritățile analizând noi soluții pentru a o face mai eficientă.

Conform datelor UNESCO, aproximativ 40% dintre sistemele publice de educație din lume aveau, la finalul anului 2024, reguli care limitează sau interzic utilizarea smartphone-urilor în școli, în creștere față de 30% cu un an mai devreme.