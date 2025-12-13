China a activat cel mai mare sistem de calcul distribuit pentru inteligență artificială (AI) din lume, care se întinde pe aproximativ 2.000 km și poate atinge 98% din eficiența unui singur centru de date, potrivit lui Liu Yunjie, membru al Academiei Chineze de Inginerie și director principal al proiectului. Sistemul, denumit Future Network Test Facility (FNTF), leagă mai multe centre de date printr-o rețea optică de mare viteză, ceea ce la permite să funcționeze aproape ca un supercomputer unic.

Liu Yunjie a explicat pentru China’s Science and Technology Daily că infrastructura oferă avantaje revoluționare pentru aplicații cu cerințe extrem de ridicate în timp real, precum instruirea modelelor AI mari, telemedicina sau internetul industrial.

„Antrenarea unui model AI cu sute de miliarde de parametri necesită de obicei peste 500.000 de iterații. Pe rețeaua noastră, fiecare iterație durează doar 16 secunde. Fără această capacitate, fiecare iterație ar fi durat cu peste 20 de secunde mai mult, ceea ce ar fi putut prelungi întregul proces de instruire cu luni întregi”, a declarat Liu.

Avantaje strategice și tehnologice

FNTF permite sincronizarea resurselor de calcul distribuite geografic, fapt caree reduce timpul de procesare și costurile, și facilitează dezvoltarea AI de înalt nivel în China. Rețeaua poate susține sarcini complexe precum antrenarea modelelor AI mari, aplicații industriale în timp real și telemedicină.

Această inițiativă face parte din strategia Chinei de a construi o platformă națională de putere de calcul, complementar centrelor de date situate în regiuni cu energie abundentă și investițiilor în tehnologii emergente, precum cipuri fotonice și cuantice.

O rețea uriașă cu scopuri multiple

Facilitatea acoperă 40 de orașe și are o lungime totală a rețelei optice de peste 55.000 km, suficient pentru a înconjura ecuatorul de 1,5 ori. Platforma funcționează non-stop, și suportă simultan 128 de rețele diferite și peste 4.000 de teste de servicii.

Pe lângă aplicațiile AI, sistemul poate sprijini telemedicina și automatizarea industrială prin procesarea rapidă a datelor pe distanțe lungi. Totuși, menținerea eficienței ridicate și cerințele energetice rămân provocări semnificative pentru viitorul acestei infrastructuri gigant.