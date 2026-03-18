Legendarul brand Orient Express, sinonim cu eleganța și rafinamentul călătoriilor feroviare de altădată, își face intrarea spectaculoasă în secolul XXI printr-un proiect ambițios pe mare. Nava Orient Express Corinthian, un iaht cu vele de ultimă generație, promite să redefinească standardele croazierelor de lux începând cu vara anului 2026.

Inspirat de celebrul tren care lega cândva Parisul de Constantinopol, noul concept transferă moștenirea exclusivistă a brandului în domeniul maritim. Corinthian este primul dintr-o serie de două nave, urmând ca sora sa, Orient Express Olympian, să fie lansată în 2027, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Un gigant al mărilor, propulsat de vânt

Cu o lungime de 220 de metri și un tonaj de peste 22.000 UMS, Corinthian va deveni cea mai mare navă de croazieră cu vele din lume. Sistemul său de propulsie reprezintă o combinație între tehnologie de vârf și sustenabilitate: aproximativ 4.500 de metri pătrați de vele vor capta energia vântului, permițând navei să atingă viteze de până la 17 noduri.

Elementul central al inovației este sistemul SolidSail, o tehnologie revoluționară dezvoltată de constructorul naval francez Chantiers de l’Atlantique. Acesta utilizează catarge și ghiuri ușoare, dar extrem de rezistente, optimizate aerodinamic pentru a maximiza eficiența propulsiei eoliene și manevrabilitatea navei.

În completare, Corinthian este echipat cu un sistem de propulsie hibrid alimentat cu gaz natural lichefiat (GNL), ceea ce permite reducerea semnificativă a emisiilor și o navigație aproape neutră din punct de vedere al carbonului.

Inginerie europeană de top

Proiectul este realizat de compania Silenseas, cu implicarea directă a CT Engineering, care a contribuit la dezvoltarea și industrializarea componentelor esențiale ale sistemului SolidSail. Echipele tehnice au fost implicate în proiectarea detaliată, modelarea 3D și optimizarea proceselor de fabricație, asigurând eficiența și siguranța construcției.

De asemenea, specialiștii au participat la controlul calității modelului digital al navei, verificând sistemele de tubulatură, ventilație și instalații electrice înainte de trecerea la faza de construcție. Acest proces a permis identificarea timpurie a eventualelor probleme și optimizarea designului.

Metodologiile utilizate sunt similare celor aplicate în construcția unor nave de referință din industrie, precum MSC World America sau Utopia of the Seas.

Un nou record mondial încă din faza de testare

În cadrul testelor de propulsie, vasul a reușit să atingă circa 22 km/h folosind exclusiv energia vântului, în condiții de vânt de aproximativ 37 km/h, o performanță fără precedent pentru o navă de asemenea dimensiuni. Odată intrată în exploatare, viteza maximă ar putea ajunge la aproximativ 32 km/h, au anunțat oficialii companiei.