Samsung Display pare să facă un pas înapoi din producția de ecrane pentru cel mai ambițios iPhone pregătit de Apple pentru 2027, iar LG Display încearcă să profite de oportunitate și investește masiv pentru a deveni principalul furnizor, potrivit Phone Arena.

Apple pregătește pentru 2027, anul în care iPhone-ul împlinește 20 de ani, un model Pro radical diferit, cunoscut neoficial drept „iPhone 20 Pro”.

Potrivit informațiilor apărute în industrie, telefonul ar urma să aibă un ecran complet curat, fără notch, Dynamic Island sau perforații, cu camera frontală și senzorii Face ID amplasați sub display.

În plus, ecranul ar urma să se curbeze pe toate cele patru laturi ale carcasei, pentru un design „all screen”.

În ciuda relației solide dintre Samsung și Apple, compania sud-coreeană ar fi reticentă să se implice în producția acestui tip de display, fie din cauza dificultăților tehnologice, fie din lipsă de capacitate.

Samsung este deja principalul furnizor de ecrane pentru viitorul iPhone pliabil al Apple, ceea ce ar putea limita resursele disponibile pentru un alt proiect major.

De cealaltă parte, LG Display a început să investească agresiv în echipamente capabile să producă ecranele cerute de Apple pentru acest model aniversar.

Surse din industrie spun că LG vede în această ezitare a Samsung o șansă rară de a câștiga o cotă importantă din comenzile Apple.

O altă posibilă explicație pentru prudența Samsung ține de tehnologia sub-display.

Compania are experiență cu camerele ascunse sub ecran, dar a renunțat recent la această soluție în favoarea designului clasic cu perforație, ceea ce ar putea indica rezerve legate de maturitatea tehnologiei cerute de Apple.

Decizia finală privind furnizorii de ecrane pentru iPhone-ul aniversar nu a fost încă anunțată oficial, însă competiția dintre Samsung și LG pentru viitoarele modele Apple pare să intre într-o nouă etapă.

Sursa: Mediafax