Computex 2025, principalele produse hardware anunțate de AMD

AMD lansează Radeon AI Pro R9700 pentru a contesta dominația pieței de inteligență artificială a Nvidia

AMD a prezentat Radeon AI Pro R9700, o placă grafică PCIe 5.0 concepută special pentru utilizatorii profesioniști și de stații de lucru, conform Tomshardware.

RDNA 4 este o arhitectură orientată spre jocuri, dar pe care AMD a utilizat-o și la dezvoltarea plăcilor grafice de nivel profesional. De exemplu, RDNA 3 a văzut seria mainstream Radeon RX 7000 coexistând cu succes cu seria Radeon Pro W7000. Aceeași situație se va întâmpla și cu RDNA 4. AMD a dezvăluit deja patru plăci grafice de gaming cu RDNA 4, însă Radeon AI Pro R9700 este prima placă grafică profesională RDNA 4 care intră pe piață. Noua placă grafică pentru stații de lucru își propune să înlocuiască Radeon Pro W7800 cu RDNA 3, produs lansat din 2023.

Radeon AI Pro R9700 utilizează cipuri din seria Navi 48

În prezent, este cel mai mare cip RDNA 4 de până acum, cu o dimensiune a matriței de 357 mm² și care găzduiește 53,9 miliarde de tranzistori. Navi 48 se găsește și în seria Radeon RX 9070. Este un cip substanțial mai mic decât cel din seria Navi 31 de generație anterioară, care are 529 mm² și 57,7 miliarde de tranzistori. Este impresionant faptul că Navi 48 este cu aproximativ 33% mai mic, dar are totuși 93% din tranzistorii Navi 31.

Navi 48, un produs al nodului de proces N4P (4nm) FinFET de la TSMC, aderă la un design monolitic. Generația anterioară, Navi 31 prezinta un design MCM (Multi-Chip Module), constând din chipleturi interconectate la o matriță monolitică. Acesta este motivul pentru care Navi 31 este atât de enorm. Numai GCD-ul (Graphics Complex Die) măsoară 304,35 mm², în timp ce fiecare dintre cele șase MCD-uri (Memory Cache Die) are 37,52 mm².

Cu Navi 48, AMD a revenit la o matriță monolitică și, cu ajutorul N4P, a redus dimensiunea matriței cu 33%. Cu toate acestea, Navi 48 este cu până la 38% mai dens decât Navi 31. Primul are o densitate de 151 de milioane de tranzistori pe mm², în timp ce cel de-al doilea are 109,1 milioane de tranzistori pe mm².

Caracteristici Navi 48

În ceea ce privește compoziția, Navi 48 dispune de 64 de unități de calcul (CU) RDNA 4, care permit un maxim de 4.096 de procesoare de streaming (SP). În schimb, Navi 31 este echipat cu 96 de CU RDNA 3, pentru un total de 6.144 de SP. Mai multe CU-uri nu înseamnă neapărat o performanță mai mare, deoarece RDNA 4 oferă o creștere considerabilă a performanței de la o generație la alta față de RDNA 3.

Radeon Pro W7800 are cu 9% mai puține procesoare de streaming decât Radeon Pro W7800. Acest lucru se corelează cu faptul că placa grafică are cu 9% mai puține acceleratoare AI. Însă Radeon AI Pro R9700, CU-urile sunt RDNA 4, iar acceleratoarele AI sunt de a doua generație.

În ceea ce privește performanța FP16, Radeon AI Pro R9700 atinge un vârf de 96 TFLOPS, cu 6% mai rapid decât Radeon Pro W7800. AMD evaluează placa grafică cu o performanță AI de 1.531 TOPS.

AMD susține că Radeon AI Pro R9700 oferă performanțe îmbunătățite

AMD susține că Radeon AI Pro R9700 oferă performanțe de 2 ori îmbunătățite față de Radeon Pro W7800 în DeepSeek R1 Distill Llama 8B. Dintr-un motiv ciudat, AMD a comparat Radeon AI Pro R9700 cu GeForce RTX 5080. Testată pe câteva modele mari de inteligență artificială, Radeon AI Pro R9700 a oferit performanțe de până la 5 ori mai mari decât RTX 5080.

Radeon AI Pro R9700 este echipată cu 32 GB de memorie GDDR6 și o interfață de memorie pe 256 de biți. Această configurație are ca rezultat o lățime de bandă a memoriei de până la 640 GB/s, cu 11% mai mult decât Radeon Pro W7800 de 32 GB, dar cu 26% mai puțin decât Radeon Pro W7800 de 48 GB. În ceea ce privește Infinity Cache, Radeon AI Pro R9700 are totuși 64 MB, la fel ca Radeon Pro W7800 de 32 GB.

Cu 32 GB de memorie internă, Radeon AI Pro R9700 poate face față majorității modelelor de inteligență artificială. Are capacitatea Radeon Pro W7800, dar nu la fel de multă ca varianta de 48 GB. Designul compact al plăcii grafice Radeon AI Pro R9700 va permite utilizatorilor să utilizeze până la patru plăci grafice într-un singur sistem, cum ar fi platforma Ryzen Threadripper de la AMD, care are un suport bun pentru mai multe GPU-uri. Cu patru plăci grafice, utilizatorii vor avea acces la 128 GB, mai mult decât suficient pentru modelele AI de mari dimensiuni, care depășesc 100 GB de utilizare VRAM.

Radeon AI Pro R9700 are o putere totală a plăcii grafice (TBP – Total Board Power) de 300W. Este cu 15% mai mare decât Radeon Pro W7800 de 32 GB și cu 7% mai mare decât Radeon Pro W7800 de 48 GB. Similar majorității plăcilor grafice de tip workstation, Radeon AI Pro R9700 are conectorul de alimentare în spate. AMD a confirmat că placa grafică utilizează conectorul de alimentare 12V-2×6 pini. Imaginile plăcii grafice Radeon AI Pro R9700 ilustrează placa grafică cu patru ieșiri DisplayPort. Deoarece utilizează arhitectura RDNA 4, aceste ieșiri ar trebui să fie conforme standardului 2.1a.

AMD a anunțat că Radeon AI Pro R9700 va fi lansată în iulie, dar nu a dezvăluit detalii despre preț. Ca și context, Radeon Pro W7800 a debutat la 2.499 USD acum doi ani și și-a menținut cea mai mare parte a valorii, prețul actual fiind de 2.399 USD. Vom afla în curând prețul Radeon AI Pro R9700, deoarece lansarea sa se apropie în doar câteva luni. AMD anticipează o ofertă consistentă de plăci Radeon AI Pro R9700 de la partenerii săi, inclusiv ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, XFX și Yeston.

Pentru gameri AMD lansează Radeon RX 9060 XT pe 5 iunie, la prețuri începând de la 299 USD

Versiunea de 8 GB începe de la 299 USD, iar cea de 16 GB de la 349 USD preț recomandat de producător.

AMD a profitat de oportunitatea oferită de Computex 2025 pentru a anunța cea de-a treia adiție a producătorului de cipuri grafice la seria Radeon RX 9000, conform Tomshardware. Nou lansata placă grafică Radeon RX 9060 XT completează plăcile grafice Radeon RX 9070 și Radeon RX 9070 XT lansate anterior, consolidând portofoliul de plăci grafice RDNA 4 de la AMD pentru a concura cu cele mai bune plăci grafice.

Radeon RX 9060 XT este succesorul plăcii grafice Radeon RX 7600 XT

Radeon RX 9060 XT este succesorul plăcii grafice Radeon RX 7600 XT, introdusă în ianuarie 2024. Deși a trecut puțin mai puțin de un an și jumătate de la lansarea plăcii grafice RDNA 3 anterioare, lansarea GeForce RTX 5060 Ti de la Nvidia, împreună cu apariția recentă a GeForce RTX 5060, înseamnă că AMD are nevoie de un concurent în acest segment de piață. Prin urmare, Radeon RX 9060 XT nu putea sosi într-un moment mai bun.

AMD a furnizat randări ale plăcii grafice Radeon RX 9060 XT exclusiv în scopuri ilustrative. Similar cu situația seriei Radeon RX 9700, AMD nu lansează nicio placă grafică de referință sau MBA (Made by AMD) Radeon RX 9060 XT. Cu toate acestea, partenerii producătorului de cipuri vor oferi modele cu frecvență de referință care ar trebui să respecte sau să se apropie de prețul recomandat de producător.

Pentru RX 9060 XT AMD a introdus Navi 44

Pentru RX 9060 XT, AMD a introdus o piesă mai mică de siliciu RDNA 4, denumit Navi 44. Drept urmare, Radeon RX 9060 XT este primul produs din această serie care utilizează acest procesor grafic și probabil nu va fi ultimul.

Radeon RX 9060 XT trece la o interfață PCIe 5.0 x16 completă, opusă Radeon RX 7600 XT, care era restricționată la un PCIe 4.0 x8. În ultimele două generații, AMD a folosit interfața x8 pentru plăcile sale grafice din seria Radeon RX x600, cum ar fi Radeon RX 7600 XT sau Radeon RX 6600 XT. Aceste modele utilizează de obicei un cip mai mic și uneori chiar unul pentru plăcile grafice mobile, așa că o interfață x16 nu oferă de obicei beneficii substanțiale. Cu toate acestea, cel mai recent dezastru al plăcii GeForce RTX 5060 Ti 8GB a arătat o scădere a performanței de până la 10% atunci când este utilizată pe o interfață PCIe 4.0. Menținerea unei interfețe x16 pentru Radeon RX 9060 XT este o mișcare bună.

Navi 44 are caracteristici similare cu Navi 48 în ceea ce privește procesele de proiectare și fabricație. Noul procesor grafic de la AMD continuă să aibă un design monolitic și este fabricat folosind același nod de proces N4P (4nm) FinFET de la TSMC. Cipul Navi 44 are o dimensiune a matriței de 199 mm² cu până la 29,7 miliarde de tranzistoare. În schimb, Navi 33, care este utilizat în actualul Radeon RX 7600 XT, este construit pe procesul FinFET N6 (6nm) de la TSMC. Cipul pentru Navi 33 are 204 mm² și conține până la 13,3 miliarde de tranzistoare, rezultând o densitate de 65,2 milioane de tranzistoare pe mm². AMD a redus dimensiunea matriței Navi 44 cu aproximativ 2% față de Navi 33, ceea ce nu reprezintă o reducere majoră. Cu toate acestea, numărul de tranzistoare ale Navi 44 s-a îmbunătățit substanțial, adăpostind de până la 2,2 ori mai multe tranzistoare decât Navi 33. Rezultă o densitate impresionantă de 149,2 milioane de tranzistoare pe mm².

Îmbunătățirea performanței și a eficienței energetice

Pe lângă îmbunătățirea performanței și a numărului de tranzistoare, procesul de fabricație N4P FinFET de la TSMC vine și cu îmbunătățiri ale eficienței energetice. Cu toate acestea, va trebui să așteptăm o recenzie independentă a Radeon RX 9060 XT pentru a măsura cât de eficientă este placa grafică în comparație cu Radeon RX 7600 XT.

Radeon RX 9060 XT utilizează întregul procesor Navi 44, având astfel acces la toate cele 32 de unități de calcul (CU), echivalentul a 2.048 de procesoare de stream (SP). Acestea sunt exact specificațiile de bază ale Radeon RX 7600 XT. Prin urmare, creșterea performanței Radeon RX 9060 XT provine din puterea noi arhitecturi RDNA 4.

Placa grafică are, de asemenea, 32 de nuclee Ray Tracing de a treia generație, care pot dubla randamentul în comparație cu omologii de a doua generație din Radeon RX 7600 XT. Între timp, cele 64 de acceleratoare AI de a doua generație integrate pot oferi până la 821 TOPS.

Radeon RX 9060 XT are o frecvență de ceas boost de 3.130 MHz, mai mare decât seria Radeon RX 9070. Comparativ cu predecesorul său, Radeon RX 9060 XT are o frecvență de ceas boost cu 14% mai mare, ceea ce se traduce pe hârtie printr-o performanță FP32 cu aproximativ 13% mai mare.

Conform testelor de gaming furnizate de AMD, Radeon RX 9060 XT 16GB este cu până la 6% mai rapidă decât GeForce RTX 5060 Ti 8GB în 40 de titluri testate la rezoluție 1440p (2560×1440) cu setări Ultra. Selecția AMD ridică unele semne de întrebare. Ar fi fost o comparație mai corectă dacă producătorul de cipuri ar fi folosit varianta de 16 GB a plăcii video GeForce RTX 5060 Ti în loc de varianta de 8 GB.

Spre deosebire de Radeon RX 7600 XT, care era disponibilă doar cu 16 GB de memorie GDDR6, AMD oferă Radeon RX 9060 XT în versiuni de 8 GB și 16 GB. Indiferent de variantă, memoria funcționează la 20 Gbps pe o interfață de 128 de biți. Radeon RX 9060 XT oferă o lățime de bandă a memoriei de până la 320 GB/s, cu 11% mai mult decât Radeon RX 7600 XT. Între timp, capacitatea Infinity Cache rămâne aceeași la Radeon RX 9060 XT.

TBP (Total Board Power) a Radeon RX 9060 XT variază între modelele de 8 GB și 16 GB. Primul este evaluat pentru 150 W, iar cel de-al doilea este puțin mai mare, la 160 W. Acestea sunt cu 21%, respectiv 16% mai mici decât Radeon RX 7600 XT. În orice caz, gamerii pot sta liniștiți, deoarece Radeon RX 9060 XT utilizează doar un singur conector de alimentare PCIe cu 8 pini.

RDNA 4 a permis Radeon RX 9060 XT să ofere suport DisplayPort 2.1a și HDMI 2.1b, spre deosebire de DisplayPort 2.1 și HDMI 2.1a ale Radeon RX 7600 XT. Radeon RX 9060 XT oferă doar două ieșiri DisplayPort 2.1a și un singur port HDMI 2.1, cu o ieșire DisplayPort 2.1a mai puțin decât seria Radeon RX 9070.

FidelityFX Super Resolution 4

FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) a fost lansat odată cu seria Radeon RX 9000, cu suport inițial pentru 30 de jocuri. AMD se așteaptă ca lista să depășească 60 până la data lansării Radeon RX 9060 XT. Producătorul de cipuri pregătește, de asemenea, lansarea FSR Redstone, bazată pe învățare automată, în a doua jumătate a anului. FSR Redstone va aduce câteva caracteristici interesante, cum ar fi memorarea în cache a radianței neuronale, regenerarea razelor prin machine learning și generarea de cadre prin machine learning.

Radeon RX 9060 XT este disponibil în versiuni de 8 GB și 16 GB, la prețurile de 299 USD, respectiv 349 USD. Modelul de 8 GB este cu 9% mai ieftin decât Radeon RX 7600 XT, în timp ce modelul de 16 GB costă doar cu 6% mai mult.

AMD poziționează Radeon RX 9060 XT 16 GB, la prețul de 349 USD, față de GeForce RTX 5060 Ti 8 GB, al cărei preț este de 379 USD. Prin urmare, prima are un preț cu 8% mai mic. Conform estimărilor AMD, Radeon RX 9060 XT 16GB, în medie, pare să ofere jucătorilor o performanță de joc cu 15% mai bună per dolar în comparație cu GeForce RTX 5060 Ti 8GB.

Radeon RX 9060 XT va fi disponibilă pe 5 iunie prin intermediul unor furnizori precum Acer, ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Yeston și XFX.

AMD anunță procesoarele Threadripper HEDT și Pro din seria 9000: 96 de nuclee și 192 de thread-uri pentru desktop-uri și stații de lucru

AMD a anunțat și noile sale procesoare Ryzen Threadripper Pro 9000 WX din seria și variante non-Pro, cu tehnologie Zen 5, la Computex 2025 din Taipei, Taiwan, dotate cu până la 96 de nuclee și 192 de thread-uri în modelul emblematic 9995WX, potrivit Tomshardware. Cele mai noi procesoare Threadripper „Shamida Peak” de la AMD aduc beneficiile arhitecturii Zen 5 procesoarelor premium AMD din seria WX pentru stații de lucru și variantele non-Pro, oferind o performanță de randare de până la 2,2 ori mai mare decât cele mai rapide cipuri Xeon-W ale concurenței Intel.

AMD și-a modernizat, de asemenea, cipurile non-Pro Ryzen Threadripper 9000, cipurile emblematice 9980X HEDT având 64 de nuclee și 128 de fire de execuție. Seria completă Threadripper 9000 de la AMD va fi disponibilă în iulie.

Cipurile Threadripper 9000 au multe în comun cu predecesoarele lor, seria Threadripper 7000, AMD continuând să împartă cipurile în gamele Pro și HEDT. Cipurile au, de asemenea, același număr de nuclee, frecvențe de bază și capacități de cache (până la 384 MB) ca modelele din generația anterioară din întreaga gamă de produse, dar frecvențele de vârf au fost mărite la 5,4 GHz pentru toate modelele, o creștere variind de la 100 la 300 MHz. Puterea TDP rămâne, de asemenea, aceeași, de 350 W pentru toate modelele.

Procesoarele oferă o performanță cu până la 22% mai mare decât generația anterioară în sarcinile de lucru cu fire de execuție, fiind cea mai mare parte a creșterii performanței lor de la trecerea de la arhitectura Zen 4 la Zen 5, care conferă un câștig IPC de 16%, și avansul în tehnologia de producție de la 5nm la 4nm.

Suportul AVX-512 complet integrat și cu aceeași conectivitate I/O

Suportul AVX-512 este, de asemenea, complet integrat în design, îmbunătățind dramatic performanța în aplicațiile care utilizează acest setul de instrucțiuni. Cipul vine, de asemenea, cu aceeași conectivitate I/O ca înainte, inclusiv până la 128 de benzi PCIe 5.0, dar suportul pentru memorie a fost crescut de la DDR5-5200 la DDR5-6400. ECC este complet suportat, iar cipurile Pro de la AMD dispun de suita de funcții RAS AMD Pro Technologies.

Ca toate cipurile Threadripper de la AMD, aceste modele au același design ca cipurile pentru centre de date de la AMD, în acest caz, seria EPYC „Turin” 9005, dar vin cu firmware special și reglaje de alimentare pentru a le optimiza pentru platformele stațiilor de lucru.

Cipurile au o matriță I/O centrală mare de 6 nm, flancată de rânduri de matrițe de calcul de 4 nm. Cu această generație, AMD a rotit matrițele de calcul cu opt nuclee cu 90 de grade și le-a aranjat în patru rânduri verticale de câte trei cipuri fiecare, pentru un total de 12 unități de calcul cu 96 de nuclee pentru modelul emblematic 9995WX. AMD elimină patru dintre aceste cipuri pentru a crea modelul 9980X cu 64 de nuclee, cu ajustări suplimentare ale numărului de unități de calcul pentru diferitele modele.

Ambele familii de cipuri Threadripper 9000 vor fi integrate în același socket sTR5 ca cipurile din generația anterioară. Platforma WR90, cu suport pentru opt canale de memorie, va găzdui cipurile Pro, în timp ce plăcile TRX50 optimizate pentru preț, cu suport pentru patru canale de memorie, găzduiesc procesoarele HEDT.

Noile cipuri sunt compatibile cu plăcile de bază existente cu o actualizare a BIOS-ului

După o actualizare a BIOS-ului, noile cipuri sunt compatibile cu plăcile de bază existente. AMD se așteaptă la câteva modele noi de plăci de bază reîmprospătate de la furnizori, dar spune că cipurile vor valorifica în mare măsură ecosistemul existent al plăcilor de bază sTR5. Ca atare, toate coolerele sTR5 existente de pe piață sunt complet compatibile cu noile procesoare.

AMD a distribuit câteva teste de performanță pentru a sublinia superioritatea sa față de gama Xeon-W de la Intel, dar, ca în cazul tuturor testelor de performanță furnizate de furnizori, trebuie luate în considerare cu prudență.

AMD susține că Threadripper 9995WX cu 96 de nuclee este de 2,2 ori mai rapid decât modelul emblematic W9-3595X cu 60 de nuclee de la Intel în testul de randare multi-core Cinebench, un avans incredibil. De asemenea, este cu 22% mai rapid decât Threadripper 7995WX cu 96 de nuclee din generația anterioară.

AMD a distribuit, de asemenea, o serie mai largă de teste de performanță, cu câștiguri impresionante cuprinse între 140% și 245% mai rapid decât W9-3595X într-un set divers de aplicații din lumea reală, cum ar fi media și divertisment, design și producție și inferență LLM, printre altele.

Per total, seria Threadripper 9000 de la AMD pare pregătită să-și continue dominația absolută asupra procesoarelor Intel pentru stații de lucru concurente. AMD nu a împărtășit încă prețurile, dar având în vedere că cel mai accesibil model HEDT din generația anterioară a costat 1.400 de dolari, în timp ce modelul emblematic a costat 4.999 de dolari, aceste cipuri vor fi, fără îndoială, scumpe. Aceste produse vor fi lansate în luna iulie.