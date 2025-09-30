China doboară recordul mondial cu un câmp magnetic de 700.000 de ori mai puternic decât al Pământului

O echipă de cercetători chinezi a atins un nou reper în tehnologia superconductivă, generând un câmp magnetic constant de 351.000 gauss, mai mult decât dublu față de cel al oricărui magnet creat anterior și peste 700.000 de ori mai puternic decât câmpul magnetic al Pământului, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Realizarea, anunțată de Institutul de Fizică a Plasmei al Academiei Chineze de Științe (ASIPP) din Hefei, a depășit recordul anterior de 323.500 gauss (unitate de măsură de a inducției magnetice) și subliniază progresul Chinei în dezvoltarea tehnologiilor avansate de magneți superconductivi.

Proiectul a implicat și Centrul Internațional de Superconductivitate Aplicată Hefei, Institutul de Energie al Centrului Național de Știință Hefei și Universitatea Tsinghua.

Un salt tehnologic cu aplicații multiple

Potrivit echipei de cercetători, acest magnet va crește eficiența instrumentelor științifice superconductive, cum sunt spectrometrele de rezonanță magnetică nucleară, folosite în imagistica medicală și analiza chimică.

În plus, câmpul magnetic extrem de puternic oferă suport tehnic pentru sisteme magnetice pentru fuziune nucleară, propulsie electromagnetică spațială, încălzire prin inducție superconductivă, tehnologii de levitație magnetică și sisteme eficiente de transmisie a energiei.

Impactul asupra fuziunii nucleare

Magneții superconductivi sunt elemente esențiale pentru dispozitivele de fuziune care folosesc câmpuri puternice pentru a reține plasma la temperaturi extreme. ASIPP a reușit deja să producă în China toate componentele esențiale pentru magneți și sisteme superconductive fără a mai depinde de importuri din alte țări.

Practic, China a ajuns să fie autosuficientă în acest domeniu critic, ceea ce reduce riscurile și costurile asociate achiziționării de tehnologie din străinătate.

Institutul chinez joacă un rol central și în proiectul internațional ITER, acolo unde va furniza componente critice precum superconductori, bobine de corecție și alimentatoare de magneți, care vor susține cel mai mare experiment de fuziune din lume.