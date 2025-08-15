Apple readuce funcția de măsurare a oxigenului din sânge pe unele modele Apple Watch în SUA

Apple va readuce funcția de măsurare a oxigenului din sânge pe unele modele de Apple Watch din Statele Unite printr-o actualizare software, după ce a obținut aprobarea autorităților americane. Decizia vine în urma unei dispute juridice prelungite cu compania Masimo, specializată în tehnologii medicale, care a acuzat Apple de încălcarea brevetelor sale, transmite Reuters.

Potrivit companiei, actualizarea va permite utilizatorilor de Apple Watch Series 9, Series 10 și Apple Watch Ultra 2 din SUA să își măsoare nivelul de oxigen din sânge, vizualizat pe un iPhone conectat. Modelele vizate nu au avut această funcție activă la momentul livrării, din cauza restricțiilor impuse în urma litigiului. Apple a precizat că Serviciul Vamal al SUA a aprobat update-ul, ceea ce permite reintroducerea capacității de monitorizare.

Funcția va fi disponibilă prin aplicația Blood Oxygen, unde utilizatorul poate iniția o sesiune, iar senzorii ceasului vor colecta datele necesare. Informațiile sunt transmise către iPhone, care calculează și afișează nivelul de oxigen din sânge.

Disputa dintre Apple și Masimo a început după ce compania din California, a susținut că producătorul iPhone a recrutat foști angajați Masimo și a folosit tehnologia sa de pulsoximetrie fără acord. În 2023, Comisia pentru Comerț Internațional din SUA (ITC) a decis să blocheze importurile Apple Watch Series 9 și Ultra 2 cu funcția activă, considerând că aceasta încalcă brevetele Masimo.

După decizia ITC, Apple a retras temporar funcția din modelele vândute pe piața americană. La scurt timp, compania a reușit să obțină suspendarea interdicției din partea Curții Federale de Apel, reluând vânzările. Cu toate acestea, instanța a reinstatat ulterior blocajul, determinând Apple să comercializeze în SUA ceasuri fără funcția de măsurare a oxigenului din sânge.

Apple a introdus pentru prima dată această tehnologie în 2020, pe modelul Series 6, în timp ce Masimo și-a lansat propriul ceas cu funcție de monitorizare a oxigenului, modelul W1, în 2022. Potrivit Reuters, acțiunile Masimo au scăzut joi cu 4,5% după anunțul Apple.

Într-o declarație, compania americană a explicat că „utilizatorii vor putea, începând cu această actualizare, să beneficieze de o experiență completă de monitorizare a sănătății, direct de pe încheietura mâinii, cu rezultatele disponibile pe iPhone.”

Compania Masimo nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Această reluare a funcției în SUA marchează o nouă etapă în confruntarea juridică dintre cele două companii, care durează de mai mulți ani și a implicat atât decizii ale ITC, cât și proceduri de apel în instanțe federale.

Actualizarea software reprezintă o soluție tehnică prin care Apple poate respecta deciziile legale, evitând importul de dispozitive cu funcția activă din fabrică, dar oferind totuși acces utilizatorilor din Statele Unite.