Pro Bateria rezistă mai mult de o zi

Construcție durabilă din titan

Ecran mare și vibrant

Buton rapid personalizabil

Asistent Gemini integrat Contra Prețul ridicat

Îmbunătățiri minore față de versiunea anterioară

Dimensiune prea mare pentru unele încheieturi

Galaxy Watch Ultra (2025) este vârful de lance al ceasurilor inteligente de la Samsung. Cu o carcasă din titan menită să ofere o protecție mai bună în timpul activităților extreme, o rezistență la apă de 10 ATM (în loc de 5 ATM, pe modelul anterior) și o capacitate de stocare de 64 GB (dublă față ce varianta din 2024), Watch Ultra rămâne cel mai performant și mai scump smartwatch de la gigantul sud-coreean.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cu toate acestea, este, în esență, același ceas inteligent de anul trecut, care a primit o culoare nouă: Titanium Blue. Nu este un model reproiectat. Elementele esențiale care au făcut ca versiunea lansată în 2024 să fie un concurent puternic pe piața smartwatch-urilor rămâne neschimante.

Este în continuare același dispozitiv portabil pregătit pentru aventură, cu o carcasă robustă, în mult-apreciatul design „squircle” de 47 mm, și un ecran Super AMOLED vibrant de 1,5 inci, iar autonomia bateriei, aceeași de anul trecut, de 590 mAh, rămâne cea mai bună din gama de ceasuri inteligente de la Samsung.

Puternicul cip Exynos W1000 (2 GB RAM) revine și el în această configurație, împreună cu cea mai recentă versiune One UI 8 Watch de la Samsung, bazată pe Wear OS 6, gata de utilizare imediat ce îl scoți din cutie. Asta oferă utilizatorilor acces imediat la cele mai recente funcții software, inclusiv debutul lui Gemini de la Google ca asistent inteligent chiar la încheietura mâinii.

Rămâne varianta cea mai premium, care vine cu durabilitate MIL-STD-810H și senzori avansați, precum cei pentru monitorizarea ritmului cardiac, urmărirea oxigenului din sânge și analiza compoziției corporale.

Analiza detaliată a somnului, informații despre sănătate bazate pe inteligență artificială și urmărirea multisport completează setul său de caracteristici, împreună cu o durată de viață a bateriei care durează mai mult de o zi

Design și construcție

Galaxy Watch Ultra este disponibil într-o singură dimensiune de 47 mm, cu conectivitate LTE. Opțiunile de culoare includ Titanium Gray, Titanium Silver sau Titanium White.

Puteți cumpăra mai multe curele pentru diferite ocazii; acestea se atașează și se detașează foarte ușor, cu ajutorul unui buton plasat pe partea inferioară.

Din păcate, pentru utilizatorii care preferă rama rotativă de pe modele Classic, nu o vor regăsi aici.

Dispozitivul are trei butoane pe partea dreaptă: butoanele standard de navigare din partea de sus și de jos sunt însoțite de un buton personalizabil în mijloc, care poate activa diferite caracteristici și funcționalități. Pe partea stângă a carcasei, se regăsesc două fante pentru difuzoare. În partea de jos se află senzorul BioActive.

Chiar dacă Apple Watch Ultra 2, model de unde este evident că Samsung s-a inspirat, are un ecran mai mare de 49 mm, cântărește puțin mai mult și este mai gros, Galaxy Watch Ultra ocupă mai mult spațiu pe încheietura mâinii din cauza cadranului pătrat din jurul ecranului circular și a spațiilor dintre curele. Este cu siguranță un ceas mare, dar este totuși confortabil de purtat.

Samsung promovează Galaxy Watch Ultra ca fiind suficient de durabil pentru aventuri, astfel încât are câteva avantaje tehnice. De exemplu, utilizează un corp din titan în loc de unul din aluminiu și are o rezistență la apă de 10 ATM în loc de 5 ATM. Această ultimă specificație înseamnă că îl puteți scufunda la adâncimi de până la 100 de metri în apă dulce sau sărată, față de 50 de metri. Samsung afirmă că Watch Ultra poate rezista la altitudini mai extreme, de la 500 de metri sub nivelul mării până la 9.000 de metri deasupra acestuia.

De asemenea, ceasul are o clasificare IP68 de rezistență la apă și prag și îndeplinește cerințele certificării MIL-STD-810H, ceea ce înseamnă că poate rezista la schimbări extreme de temperatură, nisipul purtat de vânt și alți factori din mediul înconjurător, precum vibrațiile și șocurile.

Samsung susține că modelul poate funcționa la temperaturi cuprinse între -20 și 55 de grade Celsius.

Durabilitatea îmbunătățită a ceasului Watch Ultra îl face cu siguranță mai potrivit pentru sporturi extreme, de la alpinism la drumeții și ciclism montan. Trebuie menționat faptul că rezistența la apă de 10 ATM se referă la presiunea exercitată de apă, pe o durată maximă de 10 minute. Cu toate acestea, nici apa dulce, nici cea sărată nu ar trebui să

Specificații și caracteristici

Galaxy Watch Ultra are un ecran Super AMOLED luminos de 1,5 inci, cu rezoluție de 480 x 480 pixeli, care este ușor de văzut chiar și în lumina directă a soarelui, datorită luminozității sale de 3.000 de niți.

Odată cu adăugarea atâtor aplicații noi pentru Watch Ultra, spațiul de stocare suplimentar, de 64 GB, ar putea fi mai valoros decât pare la prima vedere. De exemplu, aplicațiile de muzică precum Spotify sunt indispensabile pentru mulți utilizatori, în timp ce aplicațiile de monitorizare a activității fizice precum Strava, Map My Run sau Hole19 sunt printre cele mai descărcate.

În plus față de conectivitatea LTE, Galaxy Watch Ultra are Wi-Fi, Bluetooth 5.3 și NFC pentru plăți mobile.

Altă îmbunătățire față de modelele anterioare este faptul că utilizează un GPS cu frecvență dublă pentru a vă urmări mai bine locația în prezența clădirilor înalte și a copacilor.

De asemenea, poate detecta sforăitul și urmări indicele compușilor de glicare avansată, pentru a oferi o imagine mai detaliată a metabolismului.

Samsung utilizează un „Energy Score” calculat pe baza mai multor factori: durata somnului, consistența somnului, activitatea din ziua precedentă, continuitatea activității și ritmul cardiac în repaus în timpul somnului. Scorul este însoțit de o recomandare zilnică, analizată cu ajutorul AI. Software-ul oferă sfaturi personalizate pentru a te ajuta să îmbunătățești acel scor. Fie trebuie să te odihnești mai mult, fie să fii mai activ.

În plus, are un accelerometru încorporat, un barometru, un monitor de oxigen din sânge, un giroscop, un monitor de ritm cardiac, un pedometru și un senzor de temperatură. Watch Ultra poate monitoriza automat sau manual o mulțime de antrenamente diferite, încorporând praguri personalizabile ale ritmului cardiac țintă pentru îndrumări suplimentare. În plus, poți face un ECG cu ceasul și poți măsura parametrii compoziției corporale, cum ar fi procentul de grăsime corporală și indicele de masă corporală (IMC), similar cu ceea ce îți oferă un cântar inteligent.

Galaxy Watch beneficiază și de 13 LED-uri și un senzor bioactiv îmbunătățit pentru citiri mai precise ale ritmului cardiac și o monitorizare mai bună a somnului. Are chiar și o funcție multisport pentru monitorizarea triatlonului și poate calcula puterea maximă de ciclism în patru minute. dacă conectați telefonul la contorul de putere al bicicletei.

Configurare, comenzi și software

În timpul testării, am apreciat în mod constant atât ecranul mare al Galaxy Watch Ultra, cât și butonul rapid personalizabil. Poate fi setat să deschidă aplicații, să pornească cronometrul sau să activeze lanterna.

Devine clar destul de rapid că Watch Ultra se bazează pe modelul de anul trecut atunci când îl configurați prin aplicația Galaxy Wearable. Este același software folosit pentru Galaxy Watch 7.

În afară de ceasul în sine, cutia include o brățară, un cablu de încărcare magnetic fără acumulator și clasicele documente.

Pentru a porni ceasul, trebuie ținut apăsat butonul dedicat, iar ulterior va începe configurarea. Dacă dețineți deja un telefon Samsung (precum subsemnatul), ar trebui să apară o fereastră pop-up care vă solicită să conectați ceasul. În caz contrar, puteți conecta ceasul prin meniul Bluetooth obișnuit al telefonului.

Aplicația Galaxy Wearable vă ajută apoi să vă conectați la Wi-Fi și să configurați serviciul LTE. Procesul de configurare este rapid și în mare parte instructiv. Trebuie să acceptați o serie de termeni și condiții, precum și să aprobați mai mutle permisiuni. Apoi, specificați la care mână veți purta ceasul, orientarea preferată a butoanelor și funcția Quick Button înainte ca aplicația să vă ghideze prin comenzi și diverse funcții.

Apăsarea butonului de sus vă readuce la ecranul principal al ceasului, indiferent unde vă aflați. Atingeți-l de două ori pentru a reveni la ultima aplicație utilizată, țineți-l apăsat scurt pentru a accesa asistentul digital și țineți-l apăsat timp de cinci secunde pentru a apela serviciile de urgență. Butonul de jos are funcția implicită de back button, care vă duce înapoi la ecranul precedent.

De asemenea, puteți controla ceasul prin intermediul ecranului tactil. Glisați în jos din partea de sus pentru a afișa un panou rapid personalizabil cu opțiuni precum „Nu deranjați” și „Economisire energie”. Glisați în sus pentru aplicații, spre dreapta pentru notificări și spre stânga pentru o aranjare personalizabilă a pictogramelor cu opțiuni precum Calendar, Statistici fitness și Vreme. O noutate pentru această generație este că puteți utiliza gesturi precum atingerea dublă cu degetele și rotirea încheieturii mâinii pentru a face fotografii sau a răspunde la apeluri.

Samsung continuă să împartă funcționalitatea între două aplicații. Toate setările ceasului inteligent, inclusiv cadranele, muzica și gestionarea SIM-ului, pot fi configurate în aplicația Galaxy Wearable, în timp ce toate datele ce țin de sănătate și fitness sunt gestionate separat prin Samsung Health.

Mai multe, este necesară și aplicația Samsung Health Monitor pentru mai multe informații despre ECG. Un factor neplăcut este că ai nevoie de trei aplicații pentru a profita la maximum de ceas, dar întâlnim aceeași situație și în cazul Apple.

În afara butonului rapid, experiența de configurare, control și personalizare a Galaxy Watch Ultra este aceeași ca la modele anterioare.

Pe lângă scorurile oferite pentru starea de sănătate, Galaxy Watch Ultra oferă o mulțime de detalii despre exercițiile pe care le monitorizează. Utilizarea modului multisport este simplă și intuitivă. Ți se oferă trei variante din care să alegi pentru triatlon (înot, ciclism, alergare), duatlon (alergare, ciclism, alergare) sau aquatlon (alergare, înot, alergare). De asemenea, ceasul îți permite să creezi un trio personalizat cu opțiuni precum ciclism, ciclism indoor, ciclism montan, înot în piscină sau în alt tip de apă, alergare în aer liber și alergare pe bandă.

Poți seta durata, distanța și obiectivele zonei de ritm cardiac pentru oricare dintre exerciții și apoi activa feedback-ul audio cu privire la progresul înregistrat. Pentru a trece de la un exercițiu la altul, trebuie doar ținut apăsat butonul rapid, care poate fi folosit și pentru pauze sau reluarea progresului.

Pasionații de alergare vor adora Running Coach, care calculează nivelul fiecăruia pe o scară de la 1 la 10 și oferă un plan de antrenament personalizat, cu îndrumări în timp real și informații motivaționale. Folosind Together, puteți provoca prietenii și familia, pentru o motivație suplimentară.

Pentru a măsura compoziția corporală, trebuie purtat ceasul, plasate degetele inelar și mijlociu de la mâna opusă pe cele două butoane și ținute brațele ridicate. În plus, pentru a putea obține o măsurătoare precisă, trebuie introdusă și greutatea.

O noutate importantă atât pentru Samsung Galaxy Watch Ultra (dar și pentru Watch 8 Classic) este includerea Google Gemini din fabrică, care înlocuiește asistentul vocal inteligent Google Assistant, după ce a devenit depășit. Cu acesta, poți avea acces la Gemini cu comenzi vocale naturale, fie că este vorba de începerea unui antrenament, verificarea calendarului sau pur și simplu pentru a pune întrebări despre ceea ce se întâmplă în jurul tău. Samsung a colaborat îndeaproape cu Google pentru a asigura o integrare perfectă cu aplicațiile sale Wear OS. Gemini poate executa acțiuni în mai mulți pași direct de pe ceas: îi puteți cere să pornească o alergare de 5 km și să redea simultan playlist-ul pentru antrenament. De asemenea, ceasul este optimizat și cu Now Bar, care afișează cele mai importante notificări.

Baterie și încărcare

Watch Ultra are o baterie de 590 mAh, față de cea de 445 mAh disponibilă pe Galaxy Watch 8 Classic, de exemplu. Potrivit Samsung, Watch Ultra ar trebui să reziste 60 de ore fără niciun mod de economisire a energiei activ, 100 de ore în modul standard de economisire a energiei și 48 de ore în modul de economisire a energiei pentru exerciții fizice.

Din testele efectuate de TechRider.ro, smartwatch-ul a rezistat în jur de 47 de ore, fără economisirea energiei și cu ecranul activ constant. Față ce Galaxy Watch 6 Classic, ceasul pe care îl dețin în prezent, este, cu siguranță, o îmbunătățire vizibilă.

Durata de viață a bateriei a reprezentant o problemă pentru ceasurile inteligente de la Samsung încă de la seria Watch 6. Totuși, putem constanta că Watch Ultra din acest an poate duce cu ușurință o zi întreagă, chiar două, dacă îl folosești cu ecranul dezactivat și, pe ici pe colo, cu economisirea energiei activată.

La testul de încărcare, pentru care am folosit cablul inclus în cutie, ceasul a ajuns de la 0% (complet descărcat) la 100% în aproximativ 1 oră și 40 de minute.

Verdict

Poate cel mai mare dezavantaj cu care se confruntă Galaxy Watch Ultra este concurența din partea propriilor produse. Modelul standard Galaxy Watch 8 oferă același tip de ecran vibrant și același software. Pe lângă asta, varianta Watch 8 Classic are și acea ramă rotativă, îndrăgită de mulți fani Samsung, dar și un ecran cu numai un milimetru mai mic.

Watch Ultra, care are un preț de 2.245 de lei (441 de euro) pe site-ul oficial al companiei, este un ceas premium excelent, un companion perfect pentru deținătorii de smartphone-uri Samsung.

Este un smartwatch dedicat utilizatorilor hardcore, aventurierilor care practică sporturi acvatice sau în aer liber, care au nevoie de durabilitate și performanță ridicată, dar prețul său ridicat și lipsa unor caracteristici cu adevărat distinctive față de restul gamei îl trag în jos.

Îmbunătățirile față de modelul anterior sunt minore. Cu toate acestea, Watch Ultra se impune în topul celor mai bune smartwatch-uri cu Wear OS. Durabilitatea oferită de carcasa de titan și durata mai lungă a bateriei sunt principalele sale puncte forte și, cu siguranță, vor face diferența pentru un anumit segment din public. Pentru ceilalți, Galaxy Watch 8 standard sau Classic vor rămâne alegerea mai practică și accesibilă.

TechRider.ro îi acordă scorul de 4,3 din 5.